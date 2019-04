VIDEO JA FOTOD | Marti Kuusik astus ministriametist tagasi. Politsei ja prokuratuuri juhiga kohtunud Ratas: kujunenud olukorras poleks valitsusel olnud võimalik sisuliselt tööle asuda

Enne presidendi juurde minekut kohtus peaminister Ratas politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri, riigi peaprokuröri Lavly Perlingu, justiitsminister Raivo Aegi ja siseminister Mart Helmega. Nii prokuratuuri kui ka PPA juhid andsid toimunust ülevaate.

Pärast kohtumist edastas peaminster Ratas presidendile väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku tagasiastumisavalduse. President võttis avalduse vastu ja sõnas, et läheb seda vormistama.

"Tahan tänada ajakirjandust ja õiguskaitseorganeid töö eest, mida nad on juhtumi käsitlemisel teinud. Soovin rahu Kuusiku perekonnale ja töörahu politseile, et nad saaksid selle juhtumi uurimise lõpule viia," ütles president avaldust vastu võttes.

Küsimusele, kas kas tal on põhjust arvata, et Marti Kuusik pole rääkinud tõtt, vastas Ratas, et politsei ja prokuratuur teevad oma tööd ja hetkel ei ole temal õigust seda kuidagi kommenteerida, kuid kinnitas, et ta on veendunud, et politsei ja prokuratuur teevad on tööd hästi.

Hilisema pressiteate vahendusel märkis Ratas, et Eesti uurimisasutused on algatanud Marti Kuusikuga seotud kahtluste kontrollimiseks kriminaalmenetluse. "Kujunenud olukorras poleks valitsusel võimalik sisuliselt tööle asuda ning oma programmi täita. Seetõttu esitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik täna lahkumisavalduse. Edastasin selle vabariigi presidendile," lausus ta.