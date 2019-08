VIDEO ja FOTOD | Mart Helme: oleme mõlemad politseijuhiga mõnel hetkel natuke emotsionaalsed olnud

"Täna hommikul kell kaheksa saime Elmar Vaheriga kokku, vestlesime pool tundi, tegime kokkuvõtteid sellest tülist, mis meie vahel on olnud. Leidsime, et me oleme mõlemad võib-olla mõnel hetkel natuke emotsionaalsed olnud. Tõmbasime kriipsu alla. Meil on nii suured eesmärgid saavutada," rääkis Helme pärast kohtumist.

"Meil on vaja piir välja ehitada, meil on vaja sisekaitsereserv teha. Meil on täna, praegu laua peal näiteks kanepi teema. Meil on terve hulk muid PPA valdkonda kuuluvaid teemasid - piirivalve tugevdamine, migratsiooni teema - et meil ei ole väga suurt manööverruumi ja otsustasime, et tõmbame asjale kriipsu alla, surume kätt ja läheme koos edasi," lausus Helme.

Vaher rõhutas, et PPA jaoks on töörahu väga oluline. "Politseiniku töö eeldab seda, et tal on olemas julgus teha oma otsuseid, planeerida oma edasisi tegevusi. Politsei- ja piirivalveameti juhi jaoks on eelarve alati üks töö instrument. Siseministeerium on küsinud, meie oleme andnud oma sisendi, milliseid kärpekohti me näeme. Need arutelud alles tulevad sügisel," ütles Vaher.