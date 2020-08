VIDEO ja FOTOD | Luise tänava ajalooline koolimaja on lammutatud rusudeks

Luise tänava hoone on arhitektuuriajaloolase Carl-Dag Lige sõnutsi ajaloolise väärtusega. Lisaks kuulus hoone Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Siiski lammutas kaitsepolitsei hoone maha, kuna see ei vastavat kaitsepolitsei vajadustele, kirjutas Eesti Ekspress.

"Ajaloolise ehituspärandi hävitamine on moraalne kuritegu. Seda hullem, kui selle kordasaatjaks on riigivõim ja julgeolekuteenistused oma aparaadiga – antud juhul kaitsepolitseiamet, kellele on oma heakskiiduga õla alla pannud ka Tallinna linnavalitsus," teats Lige.