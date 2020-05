VIDEO JA FOTOD | Lõpuks kodus! Admiral Bellinghausen jõudis Roomassaare sadamasse

Laev alustas teekonda eelmise aasta 11. juulil Kroonlinnast. Teekond tähistas Antarktika ekspeditsiooni 200. aastapäeva, mida vedas aastatel 1819-1821 Saaremaalt pärit Vene impeeriumi admiral Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen.

Laevaga oli esialgu kavas sel suvel-sügisel teha ka retk põhjapoolusele, kuid see plaan jäi kahjuks ära.

"Midagi ei ole teha - Admiral Bellingshauseni reederid otsustasid, et me jätame ära plaanitud Arktika retke ja toome laeva võimalikult kiiresti koju. Olukord maailmas on selline, et väga raske kui mitte võimatu on siseneda praegu erinevate riikide sadamatesse ja planeerida ka suve lõpuks suuri ekspeditsioone keerulistes vetes," kommenteeris suunamuutust laeval seilav rännumees Tiit Pruuli paar kuud tagasi.

Kuna tegemist oli populaarteadusliku ekspeditsiooniga, mille üheks eesmärgiks on juhtida tähelepanu kliimamuutustele, sõitsid laeva pardal kaasa mitmed teadlased, ajakirjanikud ja ühiskonnategelased.

Kõik meeskonnaliikmed, ka kaptenid, vahetusid. Esimesel sõidul Kroonlinnast Sillamäele olid laeva pardal näiteks Marko Matvere ja David Vseviov, kambüüsis toimetas ajakirjanik Priit Kuusk ehk Wend. Laevaga käis Antarktikas ka president Kersti Kaljulaid.

Roomassaare sadamasse jõudes sõnas laeva meeskonnaliige Jaan Tätte, et nende sõit oli erakordne ja uhke, kuna nad olid teel koju. "Meid ei huvitanud, mis pardast paistis vahepeal - Peruu, Ecuador, Panama - ma ei tea, mis kõik maad. Meie vaatasime kodu poole," sõnas Tätte.