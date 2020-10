VIDEO ja FOTOD | Laululava tagaseinas laiub mitmekümne meetri pikkune pragu

Mullu kevadel lõppesid ulatuslikud laulukaare renoveerimistööd, mille käigus vahetati välja puitlaudis ja katteplekk ning tehti korda laululava fassaadid. Lauluväljaku juhi Urmo Saareoja sõnul jäi toona projekteerijatel ja ehitajatel märkamata, et laululava tagaseinas on konstruktsioonide liitekohad, mis tekitavad prao. Kordatehtud seinal hakkab mitmekümne meetrine pragu nüüd hästi silma.

Laululava restaureerimistöid teinud ettevõtte Aruna Ehitus juht Arunas Buga selgitas, et laululava seinas on täitematerjalina kasutatud telliskive, mis konstruktsioonide liitekohas tekitavad betooniga kokku puutudes mikropraod. "See pragu ei kujuta mitte mingisugust ohtu ega lähe ka suuremaks. Küll aga riivab ta silma," ütles Buga.

Ta nentis samuti, et kuna laululava oli enne nii kehvas seisus, siis jäi pragu kahe silma vahele ja ehitusfirmale anti ülesandeks vaid fassaad korda teha. "Kui oleks teadnud, oleks saanud praoga tegeleda ja praegu sellist muret ei oleks," sõnas ta.

Saareoja ütles, et kokkulepe on juba olemas, et laululava pragu korralikult korda teha. "Meil on mõistlikum sellega tegeleda nii, et edaspidi enam sama jama ei tekiks, sest ka inimestel tekib küsimus, miks on laululava alles korda tehtud seinas pragu. Teisalt on renoveerimistöödest möödas kaks aastat ja on üsna tavapärane, et ajaga tulevadki korda tehtud hoonetes välja praod jms, millega tuleb tegeleda. Loodame siiski, et ehituslikult sai toona ülejäänu korrektselt tehtud," sõnas lauluväljaku juht.