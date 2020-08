VIDEO ja FOTOD | Lasnamäel Vesse kaubakeskuses puhkes põleng, Bauhofi ja Coopi kauplused evakueeriti. Tuld ei ole kontrolli alla saadud

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et väljakutse keskuses toimuvast põlengust jõudis nendeni täna pärastlõunal kell 13:40. Päästjate kohale jõudes oli kohapeal lauspõleng ning tuli oli juba jõudnud ka katusekonstruktsioonidesse.

Tuletõrjujad alustasid kohe kustutustöödega, ent kella 15 seisuga ei ole põlengut veel kontrolli alla saadud.

Teadaolevalt põleb keskuses asuv tööriistaladu, hoone on aga üks tervik. Töid raskendab tugev tuul, mis kannab tuld edasi. Sündmuskohal on hulgaliselt päästeressurssi ning kustutustöödesse on kaasatud päästemeeskonnad nii Lasnamäe, Pirita, Lilleküla, Kesklinna, Assaku kui Nõmme päästekomandodest.

Delfi andmetel on kohapeal 13 päästeautot ja kolm kiirabi.

Vesse kaubanduskeskuses tegutsevad kauplused Bauhof ja Coop evakueeriti otsekohe inimestest, kinnitas päästeameti pressiesindaja. Teateid kannatanute kohta hetkel ei ole. Ühtlasi ei ole veel teada, millest põleng alguse sai.

