VIDEO ja FOTOD | Lasnamäel põlevad angaarid, ohus on lähedalasuvad hooned

Angaarid põlesid aadressil Suur-Sõjamäe põik 8, sündmuspaigal on kaheksa päästeautot ning kustutustöödega alustati kell 17.07.

Tulekahju lokaliseeriti 19.02. Toimuvad järelkustutustööd.

Angaarides on sees penoplast ja kile, sõnas päästeameti pressiesindja ning lisas, et ohus on lähedalasuvad hooned ja sõidukid.

Tulekahju suitsu tõttu palub päästeamet lähikonnas inimestele uksed- aknad kinni hoida ning piirkonnas liikumist vältida. Piirkonnas on autoliiklus häiritud.







Uudis on täiendamisel.