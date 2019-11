VIDEO JA FOTOD | Kuulujutud said kinnitust: aprillis Keskerakonna hüljanud Raimond Kaljulaid liitub sotsidega

Suunamuutusest teatamiseks korraldas Kaljulaid isegi pressikonverentsi, mis toimus riigikogus. Kohal oli ka sotside juht Indrek Saar. Kaljulaid märkis, et sotsid seisavad kõige kindlamalt jõuka ja solidaarse Eesti eest. Saar omakorda kiitis, et Kaljulaid on sõnapidaja mees - kui Keskerakond tõi EKRE valitsusse, jättis Kaljulaid erakonna maha.

Kaljulaidi valik ei tule ootamatult, ta on sotsidega liitumise võimalusega flirtinud juba pikemat aega ja sellest ka sotsiaalmeedias kaudselt märku andnud. Näiteks postitas ta 10. oktoobril Instagrami pildi, kus endale külla kutsunud Riina Sikkuti. Paar päeva varem kajastas Delfi, kuidas Kaljulaid Indrek Saarega "salapäraselt" kohtus.

Poliitringkondades liiguvad jutud, et Kaljulaid vaatab juba ette kahe aasta pärast toimuvate kohalike valimiste suunal, et siis Tallinnas sotside seas valimisnimekirjas esirinnas olla.

Aastaid kuulus Kaljulaid Keskerakonda, ent aprilli hakul otsustas sealt lahkuda. Talle oli vastumeelne praegune võimuliit. Ta märkis ajakirjanikele, et tema vastuseis on niivõrd suur, et ta ei suutnud senisesse koduparteisse jääda.