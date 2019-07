VIDEO ja FOTOD | Kuressaares uputab nõnda, et suvitajad on tänavatel ujuma hakanud www.DELFI.ee RUS 722

Täna on Kuressaares nõnda tugev hoovihm tulnud, et tänavatel uputab. Õiget suvitajat see aga ei morjenda - tema võtab olukorrast maksimumi. Vaata lähemalt videost!