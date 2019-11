VIDEO ja FOTOD | Kuidas kerkis Keldrimäele kirjandusklassikat meenutav supergraafiline "Jõuvanker"

"Jõuvankri" loomisega alustati augusti lõpus ning valmis sai see 9. septembril. Kavandi autor selgitas oma ideed nõnda: "Kui vanasti oli igal peremehel oma vanker, siis tänapäeval on pea igal leibkonnal oma isiklik jõuvanker, millega mööda linna ringi vuriseda. Kuid kiirused on muutunud ja vankriga peremees on meie jõuvankritest ammuilma kaugele minevikku maha jäänud."

Tallinna linn korraldas sel aastal juba neljandat korda supergraafiliste seinapiltide konkursi, mille tulemusena ilmestab nüüd üks võistlustöödest Kesklinna.žürii poolt välja valitud "Jõuvankri" autoriks on Piiritus OÜ.

Supergraafika konkursi korraldas ja parimad ideed aitas teostada Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Seinapildi maksumus koos vahendite ja töötasudega on ligikaudu 21 700 eurot.

Esmakordselt tehti Tallinnas hoonete fassaadidele supergraafilisi seinapilte 2016. aastal. Eelmise aasta ideekonkursi kolmest paremast üks töö kaunistab Keldrimäe tn 4 elamu otsaseina.