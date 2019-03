VIDEO ja FOTOD | Kriisiolukorras peab eestlane ilma päästjate abita hakkama saama nädala. Pakkida tasub vett, kütust ning raadio

Viimatine kriis, mis pani kohaliku kogukonna proovile, oli selle aasta jaanuaris, kui Saaremaal kadus elekter üle 13 000 inimesel. Elektrikatkestuse tõttu olid tundide jooksul mõjutatud muud teenused, näiteks see, kuidas koolides saadakse lõunapausi ajal lauale söök-jook, katkesid sideteenused ning raha ei väljastanud pangaautomaadid. Õnneks oldi tervishoiuasutustes katkestuseks valmis ning Kuressaare haiglas suuremaid tööseisakuid ei esinenud.

Lähiajaloost on veel meeles Pärnu 2005. aasta jaanuaritorm, mille käigus evakueeriti umbes 300 inimest. Tormi käigus hukkus ka üks inimene. Lähemalt 2010. aastal toimunud lumetorm Monika, kus tunde olid maanteel lumevangis ligi 600 inimest.

Sellised kriisid on mõjutanud eestlaste valmisolekut kriisidega hakkama saada, kuid siiski on just ilmastikuolud need, mis võivad kriise põhjustada. Uuringud on näidanud, et kui ligi 92 protsenti elanikest usub kindlalt, et saab kriisiolukorraga hästi hakkama, siis tegelikkuses pole üle poole midagi teinud, et enda perekonda kriisiks ette valmistuda. Vaid igas kümnendas Eesti peres on olemas vajaminevad varud.