VIDEO JA FOTOD | Kracht üritas kuritegelikul teel pääseda võlgadest. Kahtluse kohaselt oli ta tegevus süsteemne

Prokuratuur taotles eile nii suurärimees Hillar Tederi kui ka rahandusminister Martin Helme nõuniku Kersti Krachti vahi alla võtmist. Kohus täna hommikul need rahuldas, sest on alust arvata, et nad kas jätkavad ühiskonna normide rikkumist või asuvad manipuleerima tunnistajaid või hävitama tõendeid.

Kersti Kracht

Krachti puhul põhjendas kohus vahistamisotsust sellega, et kogutud tõendite põhjal on võimalik teha järeldus, et Kracht on pannud toime kuriteod, milles teda kahtlustatakse.

Kohtu hinnangul on Krachti puhul olemas ka oht, et ta võib jätkata kuritegude toimepanemist. "Juba kahtlustuses nimetatud tegude korduvus annab aluse arvamiseks, et toimepanek ei olnud Krachti puhul kuidagi juhuslik, vaid oli süsteemne," avaldas kohtunik.

Kõik kahtlustuses kirjeldatud teod olid suunatud Krachti enda majandusliku olukorra parandamisele.

Kohtuniku selgitusest võib välja lugeda, et Kracht on kaelani võlgades ja ei suuda neid võlgasid seaduslikult lahendada.