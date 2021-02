VIDEO JA FOTOD | Korruptsioonivastase erikomisjoni juht Mailis Repsi juhtumist: ministeeriumis on vigadest õpitud

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon pidas täna keskpäeval videoistungit, et seoses omastamises kahtlustuse saanud Mailis Repsi juhtumiga saada ülevaade korruptsioonivastaste meetmete rakendamisest haridus- ja teadusministeeriumis.

Reps ise istungil ei osalenud. Ta põhjendas seda käimasoleva kriminaaluurimisega, mille tõttu ta ei tohi väljaspool menetlust anda ütlusi ega jagada selgitusi asjades, mis puudutavad väidetavat omastamist.

Komisjoni esimees ütles Delfile, et täna arutati, kuidas on haridusministeeriumi reeglid ja tööprotsessid üldiselt korraldatud, et vältida sarnaste juhtumite kordumist. "Kuidas on reguleeritud ministeeriumi vara kasutamine, kuidas on reguleeritud ministeeriumi auto kasutamine, kuidas töötab ministeeriumi siseaudit, kuidas välditakse huvide konflikti, kuidas on see kogu süsteem ministeeriumis üles ehitatud," loetles Odinets.

"Üritasime aru saada, kas ministeerium on sellest ka midagi õppinud, kas on mingeid kordi muudetud. See ongi meie roll mitte sekkuda konkreetsesse menetlusse ja mitte teha paralleelmenetlust koos politseiga, vaid luua terviksüsteem, mis riigis toimiks, ja vaadata, kas see toimib või miks see ei toimi," selgitas Odinets.

Küsimusele, kas ministeerium on juhtunust õppinud, vastas Odinets jaatavalt. "On juba teatud ministeeriumi-siseseid kordi muudetud, on asutud välja töötama täiendavaid meetmeid. Tundub, et kogu see asi taandub väga suures osas ka teadlikkusele, et kuidas kõrgemad riigiametnikud, ametiisikud ja ka tavalised ametnikud, kes ministeeriumides töötavad, tunnevad oma õigusi ja kohustusi."

Ühelt pool on Odinetsi sõnul kõik korrad olemas, kuid teiselt poolt tekib küsimus, kas neid ei ole mitte liiga palju. "Inimene ei jõua ühel hetkel nendes enam orienteeruda," rääkis Odinets.

Samuti olevat üleval küsimus, kuidas briifitakse uut ministrit ja tema nõunikku, mida ta tohib ja mida ta ei tohi teha.

"Kogu see süsteem vajab suuremat läbipaistvust ka nende inimeste jaoks, kes peavad täitma neid kordi," märkis Odinets.