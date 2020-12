VIDEO ja FOTOD | Koroonaviiruse pandeemia lõpp paistab? Täna algas Eestis meedikute vaktsineerimine

Esimesena alustatakse haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajate vaktsineerimisega Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba üle Eesti.

Esimese COVID-19 vaktsiini sai täna kell 11 Kohtla-Järvelt pärit 24-aastane arst dr Jelena Rozinko. Lähipäevil vaktsineeritakse Ida-Viru Keskhaigla 130 tervishoiutöötajat, esimestena saavad vaktsiini COVID-19 patsiente ja erakorralisi haigeid käsitlevad meditsiinitöötajad ning COVID-19 osakondade tugipersonal.

Eile varahommikul jõudis Eestisse esimene COVID-19 vaktsiini saadetis, milles oli 9750 vaktsiinidoosi 4875 inimese vaktsineerimiseks. Täna toimuvad Eestis esimesed vaktsineerimised Ida-Virumaal, Tartus ja Tallinnas ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba üle Eesti.

Dr Jelena Rozinko on Kohtla-Järvelt pärit noor arst, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli ning astunud sügisest residentuuri. Juba kevadel töötas ta abiarstina Ida-Viru keskhaiglas COVID-19 haigetele mõeldud EMOs. See aitas tal veenduda, et nakkushaiguste valdkond pakub talle suurt huvi ning septembrist on ta tegutsenud arst-residendina COVID-19 osakonnas.

„Praegusel ajal on haiglas väga palju tööd ja tunnen kogu aeg, et täidan just endale määratud missiooni,“ ütles dr Jelena Rozinko. „Vaktsiinide kirgliku fännina väärtustan väga seda, et saan Eestis esimesena SARS-CoV-2 vastase vaktsiini.“

Kell 12 algas arstkonna vaktsineerimine Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku polikliinikus. Süsti sai ka Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees dr Arkadi Popov.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler märkis vaktsineerimise algusele eelnenud sõnavõtus, et Ida-Viru Keskhaigla on osa Eesti haiglavõrgust ning on loomulik, et COVID-patsiente ravivad meedikud on koos teiste meditsiinitöötajatega esimesel päeval vaktsineeritavate seas. „Töötajate kaitsmine on oluline ja seetõttu on Terviseameti otsus alustada vaktsineerimist just suuremat COVID-19 haigete ravikoormust kandavatest haiglatest igati mõistetav. Samas peab tõdema, et vaktsineerimise algus ei muuda koheselt üldist olukorda – jätkuvalt on vajalik nii haiglas kui ka kõikjal mujal järgida tänaseid nakkuse vältimise reegleid,“ ütles Bakler.