VIDEO ja FOTOD | Koolibussi põlemasüttimine oli viimane piisk: ATKO võib Saue liinilepingu kaotada

On üsna tavatu, kui buss keset reisi põlema sütib. Aga just nii on juhtunud kaks korda Sauel ATKO Grupi bussidega. Seitse aastat tagasi põles bensiinijaama kõrval maha ATKO liinibuss, reedel aga tuli kustutada koolibussi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Antud juhtumil peame me kindlasti ära ootama politseimenetluse, saama sealt selged otsused, kes süüdi on või mis need rikkumiste alused on, aga paralleelselt me kindlasti jälgime kõiki teisi avaliku lepingu täitmisi ja julgelt võin öelda, et selle liinigrupi teenindamisel on ATKO Transport OÜ-l olnud probleeme," lausus Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektori asetäitja Kadri Krooni.

Tema sõnul on bussid olnud väiksemad kui hankes lubatud, neil puuduvad elektroonilised tablood, aga põhiliseks probleemiks on olnud puuduvad pieltimüügiseadmed.