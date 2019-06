VIDEO ja FOTOD | Kõnekoosolek Tartus: EKREst minema löödud Indrek Särg tõestas dokumentidega, et ei ole erakonna põhikirja rikkunud

Särje hinnangul Helme põhjendus tema väljaviskamise kohta vett ei pea. Tõestuseks tõi Särg kaks konkreetset olukorda. Näiteks soovis EKRE liige Ruuben Kaalep kaks päeva enne EKRE Tartu ringkonna üldkoosolekut päevakorda muuta. Särg ei lubanud seda just erakonna põhikirja tõttu. Päevakorra muutmiseks peab olema juhatuse häälteenamus, peale selle tuleb päevakord põhikirja alusel 21 päeva enne koosolekut laiali jagada, mida ei oleks jõudnud enam teha.

Lisaks jagas Särg enne EKRE Tartu ringkonna üldkoosolekut ülesanded ringkonna liikmetele interneti vahendusel laiali. Põhiliselt palus ta ülejäänutele EKRE hingekirjas olevatele inimestele helistada ja meelde tuletada, et üldkoosolek on tulemas ja nad võiksid ikkagi osaleda. Kuigi erakonna koosoleku protokolli põhjal olid kõik liikmed säärase tööjaotusega nõus, hakkas Kaalep Särge hiljem isetegevuses süüdistama. Oluline on märkida, et Kaalep jättis talle usaldatud ülesanded tegemata.

Särg rääkis peale EKRE sisetüli ka võimalikest järgmistest sammudest tema kui poliitikuna. Kõige menukamaks osutus idee uus erakond asutada.

