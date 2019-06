VIDEO JA FOTOD | Kodaniku vihje viis kanepikasvatuse avastamiseni Mustamäel

Mais laekus narkopolitseile vihje, et ühest Mustamäe laoruumist on tunda tugevat kanepilõhna. Politseinikud kontrollisid kohe järgi ja pidasid kinni 27-aastase mehe, kelle kasutuses olnud laoruumis oli püsti pandud viis telki kokku 159 kanepitaimega. Laoruum oli varustatud kanepi kasvatamiseks vajalike süsteemidega nagu valgustid ja filtrisüsteemid. Mehe kodus toimunud läbiotsimisel leidsid politseinikud sularaha ning kanepikahtlusega ainet.

Ringkonnaprokurör Arika Almann selgitas, et suures koguses narkootikumide käitlemine on tõsine kuritegu ning iga laekunud vihjet kontrollitakse.

„27-aastast meest on alust kahtlustada väga suure arvu kanepitaimede kasvatamises ning arvestades mastaape, on tõenäoline, et kanep oli mõeldud müügiks. Kuriteo raskuse tõttu taotles prokuratuur varem karistamata mehe vahi alla võtmist ning kohus rahuldas selle taotluse,“ lisas prokurör.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro sõnul annavad inimesed üha sagedamini politseile teada oma kodukandis toimuvast kahtlasest tegevusest. „Teatajaks võib olla juhuslikult keelatud ainete käitlemist märganud inimene, aga ka näiteks hädas lähedane, kes narkoprobleemide küüsi sattunud pereliikme pärast muret tunneb. Politseile on suur abi tähelepanelikest inimestest, kes narkootiliste ainete müüki enda ümber ei tolereeri ja ohtlikust tegevusest teada annavad.“

Pikaro toob näite, et mõned päevad tagasi helistas hädaabinumbrile 11-aastane tüdruk, kes arvas nägevat, kuidas ühistranspordis viibivad noormehed avalikult narkootikume käitlevad. „See on positiivne näide sellest, et lapsed on teadlikud narkootikumidega seotud ohtudest ja võtavad vaevaks sellest teada anda,“ lisas politseinik.