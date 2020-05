VIDEO JA FOTOD | Klooga rabas põleb ligikaudu 100 hektarit metsa

"Täna kell 15.18 sai häirekeskus teate Klooga rabasse, kus põleb mets," ütles päästeameti pressinõunik Berit-Helena Lamp.

Põlenguala on raskesti ligipääsetav ja põlenguala suuruse määratlemiseks kulus päästjatel ja PPA-l üksjagu aega.

"Praeguseks on välja selgitatud, et põlenguala suurus on ligikaudu 100 hektarit ning tuli levib lõuna suunas. Võrreldes paari tunni taguse ajaga on põlengu intensiivsus vähenenud, kuid päästetööde juhi Leonid Pahhutši sõnul võib lõplik kustutamine aega võtta pikalt, sest ala on suur, raskesti ligipääsetav ning kohati on põleng läinud pinnasesse," ütles Lamp kell 22.10.

Sündmuskohal on 14 päästemeeskonda, lisaks aitab kustutustöödega õhust politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopter. Sündmuskohale on moodustatud staap.

Konkreetsetele majadele põlengu piirkonnas hetkel otsest ohtu pole, kuid täna õhtuks prognoositakse tuule tugevnemist, seega olukord võib kiiresti muutuda. Tuul püsib tugev ka homme. Suits on levinud ka Läänemaale.

Põllküla ja ka teistel ümbrusesse jäävatel inimestel palub päästeamet olla valvsad. "Kui näete tuld või suitsu oma kodu lähedal, siis lahkuge koheselt piirkonnast. Olukord võib kiiresti muutuda!" hoiatas Lamp.

Samuti palutakse kõigil neil inimestel, kes elavad piirkonnas või ka kaugemal ja näevad enda elukohale suitsu või tuld ohtlikult lähenemas, koheselt helistada numbril 112 ja anda võimalikult täpset infot.

Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.

Vaata põlenguala kaardilt:

Klooga põlenguala kaart 30.05 Foto: Päästeamet

Põlengut asus kustutama ka PPA kopterimeeskond

PPA operatiivjuht Rain Jõeveer ütles, et Klooga rabapõlengu päästetöödele reageeris teiste seas ka PPA lennusalga kopterimeeskond.

"Lennusalga ülesandeks on teha luuret selgitamaks põlengu ulatus. Samuti aidata veerünnetega õhust, et tulekahju levik võimalikult kiiresti kontrolli alla saada," kirjeldas ta.

Kopteri kustutuskotti mahub ühekorraga umbes tonn vett ning rabapõlengu liikumissuunast sõltuvalt ammutatakse vett sündmuskoha lähistelt, Klooga järvest või merest.

Lilleküla Päästekomandolt esimesed kaadrid otse Klooga põlengu keskelt. PPA lennusalga kopterimeeskonna abiga selgitatakse praegu välja põlengu ulatust. pic.twitter.com/8eCIRksvOP — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020

Põlengut Klooga rabas aitab kustutada ka PPA kopter. Palume põlengu piirkonnas ja selle läheduses droone mitte lennutada! #metsapõleng pic.twitter.com/SrkZjwtO5I — Päästeamet (@paasteamet) May 30, 2020