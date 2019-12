VIDEO ja FOTOD | Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ei välista streiki

Anu Vau ja Mariliis Randmer ütlesid, et tulid läbirääkimistele, et arukate inimestena arutada, mis võimalikud lahendused ja põhjused on.

"Praegusel hetkel meiega pole keegi rääkinud. Tunneme sellest kõige suuremat puudust, täna on esimene hetk, kus saame ühise laua taga kokku. Meie tuleme oma nõudmisega ja mida muud me nõuda saame," kommenteeris Vau direktori ennistamise nõuet.

Õpetajate esindajad Vau ja Randmer ei välista ka streiki, kuid sellest nad praegu rohkem ei räägi. "Loomulikult oleme mõelnud edasisi samme ka," jäi Vau napisõnaliseks.

Nõudmisi ei täidetud

Rauam kinnitas Delfile, et koosolek oli konstruktiivne, ent lahku mindi endiselt eriarvamusi mööndes. "Töösuhe Uustaliga oli nagu iga teise töötajaga. Mõlemad osapooled on oma seisukohad välja öelnud ja usaldus on kadunud. Ma ei näe selle taastamise võimalusi," ütles Rauam Delfile.

Samuti lükkas ta ümber Põhjaranniku levitatava väite, justkui oleks vald palunud Uustalilt peale vallandamist õpetajana abi. "Põhjarannik on valeinfot hakanud levitama. Ei ole keegi mingit pakkumist teinud," ütles Rauam. "Haridusnõunik rääkis võimalikest projektidest ja sõnastus oli selline, et "suhtlemine ei ole keelatud"," ütles Rauam.

Möödunud nädalal vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Hedi Uustali ametist, kuna oli lubanud reformierakonna noortel kooli ruume kasutada. Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide liit, Kiviõli kooli vilistalsed ja töötajad.