VIDEO JA FOTOD | Kevadtorm viis Lihulas kortermajalt katuse. 19 inimest pidi kodust lahkuma

Hoone 19 elanikul tuli oma kodust lahkuda, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat". Enamik neist leidis ajutist peavarju tuttavate või sugulaste juures. Kaks inimest majutas omavalitsus ööks hostelisse ja reede päeva jooksul edasi munitsipaalkorterisse.



Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets ütles, et suurem osa kortermaja katusest on hävinud ja esmane ülesanne on paigaldada niiskuskahju ärahoidmiseks ajutine kate, mis oleks peal seni, kuni leitakse võimalus uue katuse ehitamiseks.

Ta lisas, et õnneks on korteriühistus aktiivseid inimesi, kes juba aktiivselt tegelevad sellega, et korteriühistule laenu saada ja kust leida juba ka ettevõtteid, kes saaks aidata katuse kiiremas korras sinna peale ehitada," rääkis Pikkmets.