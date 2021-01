VIDEO ja FOTOD | Keskerakonna uus peasekretär Andre Hanimägi korruptsioonist: Kahtlustus ei ole veel süüdistus, süüdistus ei ole veel süüdimõistmine

Hanimägi ütles Delfile, et erakonnas on tehtud mitmeid raskeid otsuseid, et erakonna rahaline seis paremaks läheks, mainides ka erakonna piirkonnakoordinaatorite koondamisi.

Korruptsioonikahtlustusest ja Keskerakonna mainest rääkides sõnas vastvalitud peasekretär, et võitlus selle taagaga ei saa kerge olema. "Rahastamine peab olema läbipaistev, mul on hea meel et Keskerakond on ka tänases koalitsioonis öelnud, et ERJK vajab tugevdamist, ma usun et see on kahtlemata see põhikoht, mida erakonna peasekretär peab vaatama, et ei tekiks kahtluskübet enam".

"Erakonnal on omad mehhanismid, kas need mehhanismid vajavad ka parandamist, see ongi minu töö välja selgitada," lisas ta.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Hanimägi valimise kohta, et eelseisvad valimised ning erakonnas läbi viidud ümberkorraldused vajavad uut lähenemist, et Eesti vanim erakond oleks veelgi tugevam. „Hanimägi tunneb erakonna toimimist ja liikmeid ning on muuhulgas panustanud erakonna edusse viimasel kolmel valimisel. Ta on nii erakonna avalike suhete juhina kui ka linnaosa vanemana tõestanud ennast võimeka juhina, kes oskab leida lahendusi, suhelda nii erakonna liikmete kui ka meediaga ning esitada uusi ideid ja neid ellu viia,“ selgitas Ratas juhatuse valikut.