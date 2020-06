VIDEO JA FOTOD | Kamraadide jalgsirännak Tartust Tallinna: keset ööd tuli keskkonnaameti inspektor äratama, kas olete jahimehed?

Noormehed alustasid teekonda eile hommikul. Praeguseks on läbitud üle saja kilomeetri. Delfi vestles veidi enne kella 11 telefonitsi Sandriga ja tema sõnutsi olid nad sellel hetkel Järvamaal Kükita kohvikus keha kinnitamas. Mäo rist juba seljataga ning Tallinnani 80 kilomeetrit.

Kogu oma teekond oli plaanis jäädvustada pika YouTube'i live-ülekandena. Jälgijaid jätkus ning ilmselt jahmatas paljusid, et esimene ülekanne oli tänaseks hommikuks kadunud. Selle juures seisis "This video has been removed for violating YouTube's Terms of Service", mis tähendab, et video rikkus lehekülje kasutustingimusi. Sander arutleb, et ehk oli probleemiks piirang, et korraga ei või ülekanne kesta üle 24 tunni. "Või ebasobiv pilt, et kaks meest kuskil telgis magamas," oletab ta. Nimelt jätkus ülekanne ka öösel, kui nad magasid ehk kaamera töötas. Hommikul alustati uue live'iga, mida päeva jooksul jälgida saab.

Telk pandi möödunud ööseks püsti maanteest veidi eemale aasale, kus mingit piiret ees polnud (76 kilomeetrit Tartust Tallinna suunal). Sander meenutab naljakat seika, kui keset ööd tuli telki uurima keskkonnaameti inspektor. "Arvas, et jahimehed telgivad. Kui kuulis, et matkajad, oli väga lahke," märgib ta, et probleemi ei tekkinud. Tõenäoliselt võis ametnik oletada, et tegu on salaküttidega.

Matkaga abistatakse liikumispuuetega lapsi

Kõrvalt võib tekkida küsimus, miks üldse selline väljakutse? Selgub, et sõbrad teenisid eelmisel aastal koos aega kaitseväes, täpsemalt Kuperjanovi pataljonis. Kord söögilauas kerkis jutuks, et tahaks võtta ühel päeval ette väljakutse kõndida Tartust Tallinna. "Kõlas kuidagi hästi, võiks ära teha," ütleb Sander. Sel suvel otsustati plaan täide viia. Veidi läks aega ettevalmistustega, et ikka akud peaks ja filmida saaks. Ettevõtmine sooviti kindlasti dokumenteerida ning teistegagi elamust otsepildi vahendusel jagada.

"Tahtsime ka heategevusele tähelepanu pöörata," lisab ta. Uuriti veidi variante ja otsustati sihtasutuse Lapsepuue kasuks, mis aitab liikumispuuetega lapsi. Ta räägib, et seal on ka mugav, et inimesed saavad siis kanda summa otse sihtasutuse kontole või helistada annetusnumbril. "Mõtlesime algul, et inimesed kannaks me kontole ja pärast otsustaks, mis teeme, aga see võiks saada halba vastukaja - kas ikka anname raha heategevuseks? Kas kõik ülekanded tulevad üle või näeb pank ootamatult paljusid üksikmakseid korraga kahtlaste maksetena?"