VIDEO ja FOTOD | Kallas valitsuse pressikonverentsil: me ei ole nii rikas riik, et erakondi vaid riigieelarvest rahastada

Valitsus tutvustab täna 100 päeva plaani, mis koosneb kaheksast eesmärgist: koroonapandeemiast väljumise põhimõtted, terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja kaitstud Eesti, tasakaalus Eesti, avatud ja turvaline õigusriik.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et haridusministeeriumil on hea koroonapandeemiast väljumise kava. “Eraldame raha, et lasteaedades saaks õpetajaid juurde, kes aitavad eesti keelega toime tulla. Kolmas suurem teema, mis on ka koroonaga seotud, on toetusmeetmed, mis toetavad ettevõtlussektorit,” tõi Kallas välja punkte saja päeva plaanist.

Lisaks plaanitakse rajada vaktsineerimiskeskused, et vaktsineerimine ei jääks ruumide puuduse taha.

Valitsus võttis vastu 100 päeva plaani, millega saab lähemalt tutvuda siin.

Lisaks kiitis valitsus heaks korruptsioonivaba tegevuskava. “Põhimõtteliselt hõlmab see erinevate tegevate läbipaistvust nii kohalikul kui riiklikul tasemel,” ütles Kallas.

Kallas nentis, et koroonaarvud Eestis tekitavad muret. “Vaatame, mida teevad ka teised riigid. On riike, kus väga palju rõhutakse inimeste vastutustundele endale. Meie uuringud näitavad, et inimeste ohutase on langenud. Muidugi on see seotud ka väsimusega kriisist,” kõneles peaminister.

"Vaktsineerimise põhiline pudelikael on see, et meil pole piisavalt vaktsiini," nentis Kallas.

Riigihalduse minister märkis jutu alguses, et sarnaneb varsti minister Tanel Kiigele, kuna ei jõua juuksurisse. Valitsus peab langetama otsused, kuidas Eesti plaanib Euroopa komisjoni fondidest saadavat raha kasutada. Euroopa komisjon avaldab samuti Aabi sõnutsi arvamust, mil viisil võiks raha kasutada. Aab ütles, et tulumaksuvabastus peaks olema pensionäridel kõrgem, et keskmine pension oleks tulumaksuvaba.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et on kummaline istuda sealpool lauda, kuna 7 aastat tagasi oli ta pressiesindajana valitsuse pressiüritusi juhatamas. "23. veebruaril anname Viidemanni elutööpreemia ja sel korral saab selle teenekas keeleteadlane Jüri Viikberg," rääkis ta. Elutööpreemiad saavad ka doktor Toomas-Andres Sulling ja Jüri Talvet, juhtiv humanitaarteadlane.