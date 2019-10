VIDEO ja FOTOD | Kaitseminister: Tractable õppus on meie jaoks ülioluline

Kaitseminister Jüri Luik ja Ühendkuningriigi suursaadik Theresa Bubbear külastasid täna Tapa linnakut, said ülevaade harjutuse Tractable senisest käigust ja tervitasid Eestisse saabunud Ühendkuningriigi kaitseväelasi.

„Sellised õppused on vajalikud selleks, et kui ükskord tõesti vaja läheb, siis töötaks kõik nagu kellavärk,“ ütles kaitseminister Jüri Luik Tapal. „Ja teiseks, et ka meie võimalikul vastasel oleks täiesti selge, et siirmisele on mõeldud, selleks on olemas vahendid ja oskusteave ning vajaduse korral on võimalik kiiresti tegutseda.“

Harjutuse Tractable käigus jõuab Eestisse ligikaudu 200 ühikut tehnikat ning 800 sõdurit, kes vahetavad välja siin paikneva liitlaste lahingugrupi Ühendkuningriigi kontingendi – kuninga husaaride üksuse vahetab välja Eestisse saabuv kuninganna husaaride üksus.

Harjutusel osalevad kaitseväe ja kaitseliidu üksused lihvivad oma oskusi saabuvaid liitlasi Eestis vastu võtma ja toetama harjutades sellega omavahelist koostööd. Lisaks erinevatele harjutustele on õppuse raames kavas ka langevarjudessant.

Oktoobrist lõpust novembri alguseni toimuv harjutus Tractable viiakse Eesti pinnal läbi esmakordselt. Tavapärasest liitlaste rotatsioonist erineb see harjutus logistilise operatsiooni mahu ja keerukuse poolest. Harjutus tugevdab kõigi osalejate – liitlaste, kaitseväe ja kaitseliidu üksuste – võimekust kriisiolukorras tegutsemiseks.