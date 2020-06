VIDEO JA FOTOD | Juuniküüditamise ohvrite mälestamiseks toodi Vabaduse väljakule "Pisarate vagun"

Sealhulgas küüditatud ja vangilaagritesse saadetud; need, kes põgenesid või end varjasid ning Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed. Lisaks on nimekirjas ka 1940. aastal küüditatud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri perekonnad.

Ohvrite mälestuseks seati väljakule üles ka installatsioon "Pisarate vagun"

Installatsioon paigaldati laupäeva hommikul.

Juuniküüditatute mälestusinstallatsiooni piirikontuuriks on samuti nagu märtsiküüditatute puhul endine Nõukogude Liidu piir. See motiiv on kujutatud ka Maarjamäe seinapannool koos raudteeharudega, mis viisid Siberi laagritesse ja väljasaatmiskohtadesse. Raudteele paigutatud vagun, suunaga itta, sümboliseerib ühte 490st küüdivagunist, mis on täitunud „küüditatute pisaratega“.