VIDEO ja FOTOD | Isamaa parempoolsed pidasid üldkogu

Parempoolsed arutlesid üldkogul päevapoliitika üle ja valisid enda juhatusse 11 inimest. Kõige rohkem hääli sai Kristjan Vanaselja. Samuti pääses juhatusse ka Joakim Helenius.

Kohal oli ka riigikokku kuuluv parempoolne Mihhail Lotman, kes Delfi kaamerate ees rääkis ka pisut vabadusest, mida Isamaa parempoolsed taotlevad. "Me tahame olla vabad, elada vabas riigis. Sellises ühiskonnas, kus vastutame teiste eest ja kus meil on endal paha olla, kui teistel on paha," rääkis Lotman. Vaata rohkem videost.



Isamaa erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed asutasid 111 erakonna liiget. Parempoolsete eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.

