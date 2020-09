VIDEO ja FOTOD | Isamaa parempoolsed pidasid üldkogu ja valisid juhatuse

Parempoolsed arutlesid üldkogul päevapoliitika üle ja valisid enda juhatusse 11 inimest. Kõige rohkem hääli sai Kristjan Vanaselja. Juhatuse esimehe valib juhatus enda esimesel koosolekul.

Kohal oli ka riigikokku kuuluv parempoolne Mihhail Lotman, kes Delfi kaamerate ees rääkis ka pisut vabadusest, mida Isamaa parempoolsed taotlevad. "Me tahame olla vabad, elada vabas riigis. Sellises ühiskonnas, kus vastutame teiste eest ja kus meil on endal paha olla, kui teistel on paha," rääkis Lotman. Vaata rohkem videost.



Isamaa erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed asutasid 111 erakonna liiget. Parempoolsete eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.

Samuti juhatusse valitud Joakim Helenius rääkis Delfile, kui mõttekas on küsida inimeselt, kas ta on konservatiiv või liberaal. "Inimesed toetavad neid parteisid, kes toovad lauale visioonid, mis inimestele meeldivad ja on enam-vähem realistlikud," iseloomustas Helenius parempoolseid. Vaata lähemalt videost.



Kokku osales valimistel 119 Parempoolsete liiget. Pooled häältest anti e-hääletuse kaudu.

11-liikmelisse juhatusse osutusid valituks:

Kristjan Vanaselja 54 häält

Tõnis Kons 39 häält

Mihkel Kübar 31 häält

Joakim Helenius 30 häält

Kaido Kukk 27 häält

Indrek Luberg 26 häält

Sigrid Nuutre 26 häält

Birgit Remiküll 25 häält

Andero Laur 17 häält

Priit Värk 15 häält

Aleksander Oksmann 14 häält

3-liikmelisse revisjonkomisjoni osutusid valituks:

Madis Kübar 66 häält

Aive Kalev 28 häält

Terje Mitt 22 häält