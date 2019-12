VIDEO ja FOTOD | Indrek Saar lõpetas pensionireformi esimese lugemise pauguga

Saar palus oma kõne lõpu hakul kolm minutit lisaaega, et anda oma etteastega edasi oma arvamus.

"Ma siis püüan seda (pensionireformi)teile näitlikustada, piltlikustada. Ei saa öelda, et ma teen päris puust ja punaseks, ma teen papist ja kuldseks. Ma palun kolm minutit lisaaega – see võtab natukene aega," ütles Saar.

Saanud lisaaega, läks Saar ja võttis konfetikahuri, millega saali vasakpoolse rea ees pauku tegi. Saalist kostunud kiljatuse järel mõtiskles riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE), et kas riigikogu saalis ikka on sobilik selliseid asju teha.

Indrek Saar tegi riigikogus pulli Foto: SDE

Saar ütles selle peale: "Mõni ütleks sellise asja kohta ilus, mõni ütleb mõttetu. Ja selle üle ma ei tahagi täna arutada, see on igaühe enda maailmakäsitluse ja maitseküsimus, kuidas ilutulestikku, kuldseid litreid ja seda kõike hinnata ja kuidas selle peale kulunud raha ja energiat tõlgendada."

Ta jätkas: "Aga vastutustundlik inimene ei tee pidustusteks korraks lastele ja teistele rõõmu, võttes seda raha lapse hoiupõrsast, võttes seda raha nende arvelt, kes täna selle üle veel otsustada ei saa, kas see on mõistlik või mitte. Mõistlik inimene ei jäta selle tulemi koristamist laste kaela. Mina lähen nüüd toon tolmuimeja, aga teie, head koalitsioonisaadikud, palun mõelge selle peale, kas te tahate jätta selle hetkelise kullasära koristamise oma laste ja lastelaste kaela. Sotsiaaldemokraadid teevad samuti ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata."

Eelnõu tagasi lükkamine ei leidnud toetust.

Peale hääletust noomis Põlluaas veel Saart. "Ma palun teinekord enam siin saalis selliseid pürotehnilisi katsetusi mitte teha! Vastaval juhul kutsume julgestuse, kes eemaldab sellise isiku siit saalist."