VIDEO JA FOTOD | Ihkad koroonatesti tasuta teha? Lennujaamas saab: keegi ei kontrolli, kas saabusid riskiriigist või oled kodumaal paikne

Septembrini oli olukord säärane, et sümptomite korral andis perearst saatekirja ning sai end tasuta testida. Kel saatekirja polnud, võis end osades kliinikutes lasta ka raha eest testida.

Riskiriikidest saabujatele aga oli ette nähtud 14 päeva karantiini. Viimast võib nüüd vältida. "Testi saab teha Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Qvalitase ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal," seisis välisministeeriumi teates.

Eile lennujaamas käinud Delfi piltnik viitas, et testimispunkt asub avalikul alal, kuhu ligipääs kõigil, kes terminali sisenevad.

Kuidas ikkagi seal kontrollitakse, et inimene saabus riskiriigist? Peab näiteks boarding passi näitama? Avaliku testimise koordinaator ja Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik ütleb, et kõik põhineb usaldusel. "Eeldame, et lennujaama ei tule inimesed tänavalt."

Ta selgitab ka, et testi tegemine on riskiriigist tulnutele vabatahtlik ja eesmärgiks testimisel, et negatiivse tulemuse korral saavad inimesed tööle minna.

Kas pole ohtu, et see soodustab turismi riskiriikidesse ning põhjuseta kasvab testide tegemise koormus? "Oht ja risk on olemas. Me loomulikult testime neid, kes tulevad puhkusereisilt ja soovivad töökohale naasta," sõnab Allik praeguse situatsiooni kohta.

Ta lisab, et valitsus ühel hetkel kaalub, kas praegusel kujul sellise süsteemiga jätkata. Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas tänases Delfi erisaates, et valitsuse eesmärk on, et võimalikult paljud välismaalt saabujad teeks testi, mistap on need ka tasuta. Kiige sõnutsi on valitsus arvestanud, et riigi rahakotist nõuab see ühes kuus 0,5 miljonit eurot kuni miljoni. "Loomulikult teeme vahekokkuvõtte, kui süsteem paar nädalat toiminud."

