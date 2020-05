VIDEO JA FOTOD | Hundisilmal tähistatakse Edgar Savisaare 70. sünnipäeva. Õnnitlema tuli ka Vilja Toomast

Läbi on astunud kümned ja kümneid inimesi. Teiste seas näiteks Peeter Ernits, Siret Kotka ja Heimar Lenk. Viimane üllatas Savisaart eheda kingiga - Vene viinaga. Hiljem tuli pidupäevalist tervitama ka ettevõtja Urmas Sõõrumaa.

Läbi astus ka Savisaare eksnaine Vilja Toomast. Väga kauaks ta ei jäänud, ent räägiti sõbralikult juttu ja pärast saatis Savisaar Toomasti autoni ära.

Savisaar on heatujuline ning võtab õnnitlusi vastu. Kallistuse sai ta ka bravuuritarilt Anu Saagimilt. Külalistele on valmis pandud uhke peolaud, kus nii soolast kui magusat, kõrvale saab rüübata vahuveini.

Maalehele antud usutluses märkis Savisaar sel nädalal, et tal on hea meel, kui need sõbrad, kes elus on sõpradeks jäänud, teda ja Hundisilmat meeles peavad.