VIDEO JA FOTOD | Hiinast tulnud kaitsevahendite lennuk maandus Tallinnas

„Kuna Hansapostil on Hiinast kauba tarnimisega aastatepikkune kogemus, pakkusime ennast appi, kui selgus, et kaitsevahendite kriis on tõsine ja neid tuleb minna hankima otse Hiinast,“ ütles Hansaposti juht Taavi Rajur. „Turu tundmise kogemus oli abiks, aga protsessi käigus tuli tõdeda, et praegu kehtivad džungliseadused ja olukord ei muutu tundidega, vaid minutitega. Situatsioonis, kus enamik kokkuleppeid ei kehti ja ülepakkumised toimuvad piltlikult öeldes otse maskitehase väravas ja sularahas, tuleb eriti tunnustada koostööd, mis tagas, et lennuk Hiinast kaubaga üldse startis. Eesti saatkonna abi oli hindamatu väärtusega ning suurepärane sünergia tekkis koostöös Läti Vabariigi ja Lauma Fabrics ettevõttega. Üksi tegutsedes poleks olnud keegi hankimises piisavalt tugev.“

Eesti on koroonapandeemiaga toimetulekuks tellinud Hiinast kaitsevahendeid rohkem kui 20 miljoni euro eest, millest poole moodustab riigihalduse ministri Jaak Aabi juhitava meeskonna koostatud tellimus, ülejäänu aga Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) hange.

