VIDEO ja FOTOD | Henn Põlluaas tunneb, et on riigikogu esimehe ameti selgeks saanud

Reformierakonna saadikud Liina Kersna ja Taavi Rõivas kõndisid Henn Põlluaasa kõne ajal saalist välja. Uurides riigikogu esimehelt, kuidas ta sellele reageeris, kostis ta, et kriitikat võib olla enda suunas raske kuulata. "Mul on kahju, et nad välja kõndisid ka edasisise osa ajal, kus ma kutsusin riigikogu saadikuid üles koostööle," sõnas ta. Ta loodab, et riigikogu uus hooaeg läheb edasi töökas ja rahulikus meeleolus.

Põlluaas kutsus oma avakõnes muuhulgas üles ka EKRE saadikuid rahulikumale kõnepruugile. Ta ütles oma kõnes: "siinkohal tahan aga kutsuda ka koalitsiooni, sealhulgas enda erakonna esindajaid, enamale vaoshoitusele, et mitte anda võimalust enda sõnade teisitimõistmiseks."

"Kunagi ei ole üheski konfliktis ainult üks osapool süüdi, eks ka teisel poolel on alati... Püüdsin ka olla võimalikult objektiivne ja kutsusin üles mõlemaid osapooli suuremale tasakaalustatusele," sõnas ta.

Kommenteerides presidendi kõnet lausus Põlluaas, et Kaljulaid rääkis olulistest asjadest, mis seisavad riigikogul ees. "Ma olen presidendi kõnega üsna rahul," sõnas ta.

Põlluaas rääkis oma kõnes ka sellest, et kevadine istungjärk kulus suuresti ametite selgeksõppimisele ning tasakaalu leidmisele ja avaldas lootust, et sügisel läheb asi ladusamalt edasi. Et Põlluaasale on oma ametis ette heidetud kallutatust mitte riigikogu kõikide erakondade hüvanguks, vaid omaenda erakonna suunas, kostis riigikogu esimees, et selline etteheide on vaid opositsioonist tulnud.

"See kannab sellist poliitpropaganda hõngu. Meil on riigikogu töö- ja kodukorra seaduses kõik see töö, mida riigikogu esimees siin saalis kui ka väljaspool saali nende eelnõude menetlemisega ja suunamisega tegeleb sätestatud. Siin on võimatu mingit erakondlikust üles näidata," kostis ta.