VIDEO JA FOTOD | Hea ajakirjanik räägib ajaloost. Valitsus jagas pressikonverentsil soovitusi, mida meedia võiks kajastada ja mida mitte

„Kirjutavad, annavad huvitavat vaadet. No, Pekka Erelt, huvitavad ajaloolised artiklid,” toob ka Reinsalu oma meelisteemad välja. Ent toob ka Ekspressi juhtkirja välja, mis talle jällegi ei meeldinud: „Erik Mooralt ma lugesin eile juhtkirja, mis oli päris naljakas. Selle Atlanticu artikli osundus, et tuumperekond, kus on ema-isa ja lapsed, on tegelikkuses siis konstruktsioon, mis on tegelikult eksisteerinud üksnes paarkümmend aastat pärast teist maailmasõda. No, vägagi huvitav, originaalne mõttekäik,” ironiseerib Reinsalu ning lisab, et luges sellest välja kriitika Riina Solmanile ja valitsuse rahvastikupoliitikale.

Maaleht! Mart Helme ütleb, et luges libauudist. „[Seal on] kirjas, et Martin Helme võtab mõnuga vastu valitsusele esitatavaid kahjunõudeid. Justkui Martin Helme oleks tellinud kelleltki valitsusele esitatavaid kahjunõudeid. Sõbrad – need on eelmiste valitsuste tegematajätmiste või valeotsuste tulemused,” ütleb Helme ning lisab: „Selline libauudis ei iseloomusta kvaliteetajakirjandust.”

Helmele ei meeldi ka, kui meedia kritiseerib valitsuse plaani ehitada neljarealised maanteed Narva, Pärnu ja Tartusse. „See on jube halb idee, see on Eesti riigile kahjulik idee, see on inimestele kahjulik idee, see on keskkonnale kahjulik – ja mõelge veel välja, mismoodi see kahjulik on,” kirjeldab ta erinevaid argumente. „Sest mõtle, seda teeb valitsus, keda teie ei toeta – aga valitsus teeb seda ikkagi,” lisab Helme.

Riigihalduse minister Jaak Aab saab ka lõpuks sõna. „Ma ei tule siin eriliselt ei õpetama, ei noomima,” ütleb ta. Samas lisab Aab siiski, et on teemasid, mille puhul ei saa ka tema aru, miks ühest asjast kirjutatakse ja teisest mitte.

„Üks teema, mis mul hingel on. Rääksin õiglase ülemineku fondist. Seal taga on tuhanded pered, kes on tugevas depressioonis. Ja võimendada sellist asja, mis on pooltõed või -valed Ida-virumaal. See ei ole niisama konflikti õhutamine või põnev teema. Ma kutsun üles rääkima sisust,” jagab Aab muret. „Ida-Virumaa pole unustatud. Juba eelmisest valitsusest oleme väga tugevalt neile tähelepanu pööranud. Aga kui tullakse hirmutama, võimendatakse ju teatud ettevõtjate või poliitikute sõnu.”

Aab teeb üleskutse olla objektiivsed.