VIDEO ja FOTOD | Energiaportfell paneb Simsoni kahvlisse, laual on desünkroniseerimine ja Nord Stream

Brüsselisse sõitnud Simson andis intervjuusid lennujaamas, vahetult enne lennule astumist. Uurides, kuidas tal uue kodulinna keelega on, kostis ta, et peab keeletunde võtma minema.

Kadri Simsoni laua peale jääb desünkroniseerimisega, aga ka ülejäänud Euroopa energiajulgeolekuga tegelemine. Ta nentis, et lisaks Baltikumile on keerulisi energiakohti Euroopas veel. "Selliseid piirkondi, mis Euroopas halbade asjaolude kokkulangemisel võivad muutuda nii öelda energia saarteks, on Euroopas veel. Rääkimata sellest, et meil on Euroopas kõik need, kes tahavad saada kinnitust, et nende energiahinnad liiga kõrgeks ei lähe. Tõsi ta aga on, et meie desünkroniseerimine on praegusel hetkel üks silmapaistvamaid energiaalaseid algatusi, sellest on räägitud üle kümne aasta ja viimaks läks see Eestis ka tegudele."

Simsoni lauale maandub ka Nord Stream 2, mida Eesti sugugi ei toeta. Simson ütles, et tema lähtub selles küsimuses oma eelkäijate seisukohtadest . "Kõik selliseid Euroopa taristud peavad vastama Euroopa tingimustele. Samas me peame tagama ka selle, et Euroopa energia tuleks erinevatest allikatest. Me peame rääkima LNG-st, tuumaelektrist ja aina enam ka taastuvatest allikatest."

Eesti on ju ka põlevkiviriik, mis on samuti vastuoluline aina rohelisemaks muutuvas Euroopa kliimamajandusest. Simsoni hinnangul on sellega Eesti haruldases olukorras, tootes endale vajamineva energia ise . "Ka roheenergia osas oleme me heas seisus, ühena vähestest täidame aastaks 2020 võetud kliimaenergia eesmärke, neid riike ei ole just ülemäära palju, kes seda teevad," sõnas ta.

Ta tõi välja, et energeetikaportfell oli esimene, mis Ursula von der Leyeniga suvisel kohtumisel lauale pandi ja sinna ta ka jäi.