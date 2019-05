VIDEO ja FOTOD | EKRE ministrikandidaat Kert Kingo: mina e-valimiste vastu ei ole

Mart Helme kommenteeris eelmisel nädalal, et mitmed inimesed, kelle poole EKRE esmalt pöördus, loobusid, sest kardetakse meediat. Kingo meediat ei karda. "Ma huviga ootan, mis nüüd välja mõeldakse. Ma olen politseis riigiametnikuna olnud, ei saa endale rikkumisi lubada. Huviga ootan, mida võidakse nüüd välja nuputatada kaudsete tunnistajate ütluste põhjal," muigas ta.

Kingolt uurides, et mida ta plaanib IT- ja väliskaubandusministrina ära teha, siis tõi ta välja selle, et igasse külasse võiks jõuda internet ning ta tahab valgustada e-hääletust. "Tuleks kindlasti tegeleda selle osaga, et ta oleks tagantjärele kontrollitav. See tekitab inimestes asjatut umbusaldust. Mis kaubandusse puutub, siis loomulikult tuleb üle vaadata neid eurodirektiive, mis pärsivad kaubandustegevust," loetles Kingo oma plaane. Näiteid direktiividest ta intervjuu vältel ei osanud viidata, kuid sõnas, et bürokraatiat on liiga palju.

Otsest põhjust e-valimistele vastu olemiseks tal ei ole. "Kui see keskkond ja protsess on läbipaistev, nagu meie riik on läbipaistvuse poole teel, siis tõenäoliselt ei ole põhjust keelata neid ära."

Eesti 200 esitas pärast Kuusiku ametist lahkumist EKRE-le palve, et nad esitaksid ministrikandidaadina just naise. Kingolt uurides, et kas tuldi teadlikult konkurentide soovile vastu, muigas ta, et pole kursis, mida konkurendid soovivad.

Eelmise ministri ametist lahkumist kommenteerides sõnas Kingo Delfile, et oli meedia käitumine oli sel puhul lubamatu. "Mitte kunagi ei tohi ega saagi nii olla, et meedias öeldakse, et keegi kuskil rääkis ja inimeste elud hävitatatakse." Ta lisas, et usaldusväärsete tõendite kogumine on politsei ja prokuratuuri asi.

Erakonna esimehe Mart Helme sõnul on Kingo ennast tõestanud võimeka juhina. „Olen veendunud, et väliskaubandus ja IT-sektor on kindlates kätes."

Peaministri büroo juhataja Johannes Merilai ütles Delfile, et peaminister Jüri Ratas ei ole Kingoga veel kohtumist kokku leppinud, kuid see toimub sel nädalal.

Kert Kingo on töötanud politsei- ja piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning maksu- ja tolliametis erimentluse talituses juristina.

Ta on õppinud Tallinna majanduskoolis õigust ning alates 2017. aastast end täiendanud Mainoris ärijuhtimise magistriõppes inimressursside juhtimise õppekaval.

Kingo liitus EKRE-ga 2016. aastal ning algatas seal korruptsioonivastase toimkonna.

Kert Kingo oli EKRE varivalitsuses justiitsminister. Riigikogus kuulub ta õiguskomisjoni. Valimistel kogus ta 1082 häält.

Kingo on avaldanud skeptilist suhtumist e-valimiste ning e-riigi toimimise osas.

Ta elab Tartumaal Kõrvekülas.

Üle-eelmisel esmaspäeval väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametisse asunud Kuusik astus järgmise päeva õhtul seoses perevägivallakahtlustega tagasi.