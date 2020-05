VIDEO ja FOTOD | Eestit on tabanud lumesadu. Riigis on korraga suvi ja tali

Kella 13 paiku on lumesadu jõudnud väga mitmesse piirkonda. Ülalolevas videos on Delfile laekunud video Suurupist, allolevas on näha ka lumesadu Tallinnas.

Galerii: Delfi fotod lumisest Pääskülast

Riikliku ilmateenistuse sünoptik selgitas Delfile, et Lääne-Eestis nähtuv ilm katab õhtuks tegelikult kogu Eesti ja lörtsisajust ja jahedusest keegi ilma ei jää.

Kaht aastaaega meenutav üleriigiline olukord on tekkinud sellest, et just Eesti peale on sattunud sooja ja külma õhumassi piir.

"Õhtuks on terve Eesti jahedusega kaetud. Kella 12 ajal oli veel vaid kirde-osas ligi 20 kraadi, kuid sadu on järk-järgult haaramas juba ka Ida-Eestit. Lääne-Eestis on ilm nii palju külmenenud, et seal on lörtsi ja lund. Samas lääne saarte osa on sajust vaba," selgitas sünoptik.

Kuvatõmmis: Pärastlõunane vaade ilmakaardilt.

Kuvatõmmis kaaridlt

Õhtuks on sünoptiku sõnul õhutemperatuuriks üle Eesti +2 kuni +8 kraadi. "Madalrõhkkonna kese asub Soome põhjaosas ja liigub kergelt kirde-põhja suunas," selgitas sünoptik.

Lääne-Eestis sajab täna ja homme hommikul võib Kagu-Osas valget katet sentimeetri jagu olla. "Sadu on intensiivne, aga maha seda ei jää. Järgmine tihedam sajuala on kolmapäeva päevasel ajal, kui tuleb vihmalörtsisegu. Täna on see külma sissevool hästi kiire ja tugev," selgitas sünoptik.

Galerii: Lugejate fotod lumisest Eestist

Millal võiks aga tulla järgmised ilusad ilmad? Sünoptiku sõnul ei pruugi seda juhtuda enne järgmise nädala keskpaika. "Üle 10 kraadi on [käesoleva nädala] reedel, teised päevad on kõik kümne piiril. Ööd on selgimisi vaiksed ja nulli lähedal," selgitas sünoptik.

Põllumeeste jaoks ohtlikku miinuskraadi sünoptik aga ei näe. "Ilm on jahe ja tuuline, sajuhoogudega. Talutav ilm, korralikku tormi ei paista," selgitas sünoptik.

Sõit suvest talve

Delfiga suhelnud lugeja kirjeldas erakordset kogemust, kui enese teadmata sõitis mees justkui ühest kliimavöötmest teise.

Härrasmees alustas kella 11 ajal Tartust sõitu Tallinna suunas, kui sealne näidik näitas kenasti 22-kraadist ilma. "Võtsin just õues pusa seljast," teatas ta, et enne sõitu alustamist ei osanud ta oodata, et sama näidik kõigest paari tunni ja paarisaja kilomeetri järel nulli näitab.