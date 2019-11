VIDEO ja FOTOD | Eestisse saabunud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus Kersti Kaljulaidi ja Jüri Ratasega

Kahe riigipea kohtumisel räägiti ka Ukraina majanduskeskkonnast. "Meie ettevõtjatel on huvi ja soov Ukrainasse investeerida. Ukraina turg on suur ja mastaap hoomamatu, samas oleme ajalooliselt ja kultuuriliselt siiski üksteisele lähedal. Ukrainal on potentsiaal saada kogu regiooni majandusveduriks, kuid selle eelduseks on, et investoritele antakse kindlus, et nende investeeringud on kaitstud," rääkis kaljulaid.

"Ma tean, et Ukraina võimud on astumas selles suunas ka samme, aga seda kindlust saab rahvusvahelisele ärikogukonnale anda eeskätt konkreetseid kaasusi lahendama hakates," lisas Eesti president.

Ukraina presidendi visiidi käigus räägitakse palju ka digiteemadel, sest täna pärastlõunal toimub kahe riigi digiüritus Digital Society Sandbox. "Digi on valdkond, milles Eestit peetakse teerajajaks ja eredaks Põhjatäheks. Kuid vaadates Ukraina viimaseid arenguid ja kõrvutades seda nende ambitsiooniga, on mul tunne, et Ukraina võib meist varsti isegi ette minna. Kui see nii läheb, siis loodan, et see sünnib kahe riigi koostöös, mis on tegelikult olemas juba täna," lisas riigipea

Ta selgitas, et näiteks Ukrainas kasutuses oleva andmevahetusplatvormi Trembita loomisel on lähtutud X-tee loogikast. "Täna paneme presidentidena aluse ka uuele formaadile – Digital Society Sandbox – ja loodan, et see annab uue hoo. Mitte abstraktselt, vaid annab just hästi konkreetselt meie ettevõtete ja ametkondade hoo omavahelises suhtluses."

Ukraina ja Eesti riigipead kirjutasid ka alla ühisele poliitilisele avaldusele, millega mõlemad presidendid kinnitasid muuhulgas ka Ukraina Euroopa-suunalisi püüdlusi. "Eesti toetab jätkuvalt ka Ukraina Euroopa Liidu ja NATO-suunalisi ambitsioone. Jah, see võtab aega, aga mõlemad rahvusvahelised organisatsioonid peavad olema Ukrainale avatud," rõhutas Eesti riigipea ka pressikonverentsil.

Zelenskõi kohtus täna ka peaminister Jüri Ratasega.

Samuti kohtus ta riigikogu spiikri Henn Põlluaasaga.

Zelenskõi asetas ka pärja Vabadussamba jalamile, mille järel kohtus kohaliku Ukraina kogukonnaga Eestis.

Ukraina riigipea tutvub ka koos oma Eesti kolleegi ja kaitseväe juhataja Martin Heremiga kaitsetööstuse ja kaitseväe koostöös arendatud välihaiglaga. Samuti külastab president Zelenskõi ühepäevase viisidi käigus veel e-Eesti Esitluskeskust. Õhtul osaleb ta president Kersti Kaljulaidi ja Georgi-Rene Maksimosvki pakutaval pidulikul õhtusöögil Estonias.