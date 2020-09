VIDEO JA FOTOD | Eesti kaitseväelased lasid esmakordselt ülimoodsast "Katjušast"

"Eesti jaoks on oluline, et NATO liikmesriigid panustaksid regiooni julgeolekusse oma üksuste kohalolekuga ja siinsetel õppustel osalemisega. Samuti on liitlaste jaoks oluline oma üksuste siirmis- ja lahingvõime arendamine. Nii on mõlemapoolsete eesmärkide saavutamiseks ja vastastikuse koostöö tugevdamiseks Ameerika Ühendriikide kaudtuleüksus korraldamas lahinglaskmisi Eestis kaitseväe keskpolügoonil raketisüsteemilt MLRS (Multiple Rocket Launch System), kuhu on integreeritud ka tulejuhtimise ja sihtmärgistamise harjutused," ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, lisades, et säärased ühisharjutused annavad osalevatele üksustele häid koostöövõimalusi ning õpikohti.

"Ameerika Ühendriikide tipptehnoloogilise relvasüsteemi Eestisse toomine ning sellega harjutamine koos Eesti kaitseväe ja liitlasvägedega saadab kindla sõnumi, et Ameerika Ühendriikide pühendumus Balti riikide kaitsele on vankumatu. Samamoodi näitab Venemaa kriitika õppuste kohta, et meie idanaaber jälgib väga hoolsalt selliseid õppuseid, mistõttu ma ei kahtle, et nad ka selle sõnumi kätte said," ütles kaitseminister Jüri Luik.

"Laskeharjutuse "Rail Gunner Rush" raames koos eestlastega harjutamine võimaldab meil tugevdada omavahelist koostööd ja suhteid, lubades treenida meie süsteemidel ning harjutada meetodeid, kuidas liikuda mööda maismaad, õhku või merd,“ ütles Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede 41. suurtükiväe brigaadi 6. suurtükirügemendi 1. pataljoni laskemoonaohvitser nooremleitnant Devin Pratt. Nimelt saabusid Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede 41. suurtükiväe brigaadi sõdurid, nende varustus ja sõidukid Eestisse kolme nädala jooksul ning selle tarbeks kasutati nii maanteed, raudteed kui lennutransporti.

4.-7. septembrini toimunud laskeharjutus "Rail Gunner Rush" oli üks suuremaid rahvusvahelisi õppusi Eestis sel aastal, mida planeeriti viimased viis kuud. Õppusel osalesid liitlased Eesti ja Läti NATO lahingugrupist, kokku osales õppusel 200 kaitseväelast Ameerika Ühendriikidest, Eestist, Suurbritanniast, Taanist, Montenegrost, Hispaaniast ja Tšehhist. Ühisharjutuse käigus toimus tulejuhtide, relvameeskondade ja juhtimispunktide väljaõpe ning harjutati tuleülesannete täitmist MLRS-i üksuse poolt.