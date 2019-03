VIDEO ja FOTOD | Delfi Narvas: hommikupoole võis valimisjaoskonnas kohata vaid vanemad inimesi

Viimaste kohalike omavalitsuste valimiste ajal ootasid inimesed samas jaoskonnas oma korda pool tundi või kauemgi. Mõned jätsidki hääletamata, kuna ei jõudnud pikka järjekorda ära oodata.

Täna pole samas jaskonnas midagi sarnast, eelkõige põhjusel, et riigikogu valimistel võivad hääletada vaid Eesti vabariigi kodanikud. Möödunud valimistel oli Geneva jaoskond mõeldud 7000 valijale, see kord riigikogu valimiste ajal on arv poole väiksem.

Narva linnasekretär ja Narva valimiskomisjoni kuuluv Ants Liimets märkis, et suur osa valijatest käis hääletamas juba eelvalimiste ajal või andis hääle elektrooniliselt.

Enam kui kuus protsenti Narva hääleõiguslikest kodanikest osales e-hääletamisel ja umbes viis protsenti tegid valiku valimisjaoskondades.

Sellised hääletamise protsendide põhjal öeldes, on sama moodi nagu eelmistel riigikogu valmistel Narvas hääletanute suhtarv hääleõiguslikest üle riigi Narvas kõige madalam.

Meenutagem, et et üle Eesti andis oma jääle eelhääletusel ja e-hääletusel pea 40 protsenti valijaid, enam, kui kolm korda rohkem, kui Narvas. Liimets kardab, et ka tänavu on valimisaktiivsus Narvas muu Eestiga kõige madalam.

Tänasel valimispäeval Narvas alla 40-aastaseid jaoskonnas eriti näha polnud. Selle vanuserühma esindaja tuli Geneva keskusesse alles kella 10 paiku, tund pärast jaoskondade avamist. Valija, kes ennast Delfile tutvustada ei soovinud, käis hääletamas koos oma vanaemaga ja andis hääle ühe kuulsaimale kohalikule tsentristile, keda varemgi linnas edu on saatnud, nagu vanaema soovitas.