VIDEO JA FOTOD | Briti liitlased harjutasid Eestile meritsi appi tulemist

„Kuninglikul mereväel ja merejalaväelastel on Eesti kaitseväega pikaaegne ja tihe koostöö. Oleme partnerid ühendekspeditsiooniväes JEF ning liitlased NATO-s. Briti kaitseväelased on võidelnud üheskoos Eesti sõduritega operatsioonidel Iraagis ja Afganistanis,” ütles Briti mereväe sihtüksuse ülem kommodoor James Parkin.

„Juba sada aastat tagasi võitles Briti eskaader Eesti vabaduse eest. Tänane õppus annab kinnitust meie püsivale pühendumisele Eesti ning Läänemere regiooni julgeoleku tagamisel,“ lisas kommodoor Parkin.

Eesti poolelt tagasid liitlaste julgeoleku maabumisel ning selle järel kaitseliit, merevägi ning politsei- ja piirivalveamet. Lisaks meritsi saabunud kaitseväelastele ja soomustehnikale toetasid dessanti helikopterid Wildcat, Apache, Merlin ning Balti riikide õhuruumi valvavad hävituslennukid Eurofighter.

„Eesti jaoks on sellel õppusel suur tähtsus, sest nii ekspeditsiooniväe kui ka selle õppuse eesmärk on riigikaitse ja julgeoleku tugevdamine. Kui meil peaks minema ohtlikuks, siis meil on liitlased, kes siia appi tulevad. Eesti elanikkond võiks tunda ennast turvalisena, teades, et me ei ole üksi ja meil on liitlased. Läbi harjutamiste saame aina paremaks.“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Eestisse saabunud liitlasüksused osalevad järgmiseks 5.-6. juulil kaitseväe keskpolügoonil toimuvatel lahinglaskmistel. 7. juulil harjutavad liitlased Saaremaa kaitsmist üheskoos kaitseliidu Saaremaa ja Pärnu malevaga.