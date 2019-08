VIDEO ja FOTOD | Brasiilia saatkonna ees piketeeritakse Amazonase põlengute pärast

"Arvestades kliimaolukorda ja käimasolevat liikide massilist väljasuremist, peame vajalikuks hukka mõista Amazonase metsa põletamine ja Brasiilia valitsuse vähene tegevus maakera kopsude kaitseks," teatasid piketi korraldajad.

Lisaks süsinikdioksiidi hapnikuks muutva metsa kadumisele viitasid nad ka tulekahjude tõttu ümberasustatud ja igavesti kodu kaotanud loomade ning kohalike põliselanike kehvale olukorrale.

Brasiilia presidenti Jair Bolsonarot on rahvusvaheliselt kritiseeritud, et ta ei ole suutnud maailma suurimat Amazonase vihmametsa hoida ega kaitsta. Bolsonaro sõnul on praegu lõõmavad tulekahjud valitsusväliste organisatsioonide kätetöö, mida pole ta kuidagi tõendanud. Tõenäolisemalt on põlengus süüdi maad karjakasvatuseks puhastavad farmerid.

Bolsonaro on öelnud ka, et riigil ei ole varustust tulekahjudega võitlemiseks. "Amazonas on suurem kui Euroopa, kuidas te võitlete kuritegelike tulekahjudega sellisel maa-alal?" ütles Bolsonaro. "Meil ei ole selleks ressursse."

Kogu Amazonase vihmametsa pindalaks hinnatakse 5,5 miljonit kilomeetrit. Kui suur on kahju ulatus? Briti tabloidi Express arvutuse järgi võib põlenud olla koguni üle 2,5 miljoni ruutkilomeetri, kuid väljaanne tõdeb, et tegelik number ei pruugi kunagi selguda.