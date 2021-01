VIDEO ja FOTOD | Anti Poolamets: teen opositsioonile ettepaneku obstruktsioon tagasi võtta

Opositsioon esitas abielureferendumi eelnõule tuhandeid ettepanekuid. Täna kohtus erakorraliselt põhiseaduskomisjon, et arutada, kuidas ettepanekuid esitada. Kui kõik ettepanekud läbi arutada, ei jõuaks kindlasti abielureferendum tänavu inimeste ette.

Poolamets kinnitas, et koalitsioonil on plaan olemas, kuidas obstruktsiooniga tegeleda, aga ei kiirustanud seda plaani avama. "Üksmeeleni me ei jõua, aga komisjoni enamuse otsuse, ma arvan, saame kätte," lisas ta.

Poolamets tegi opositsioonile ettepaneku obstruktsioon ehk tuhandeid muudatusettepanekuid tagasi võtta.