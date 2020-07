VIDEO ja FOTO | Eestlasi vedanud Air Balticu lennuk vajas väljapurskuva kütuse tõttu tuletõrjujate sekkumist: paanikas reisijad trügisid, karjusid, nutsid

Üks tolles lennukis viibinud isikutest märkis Delfile, et reisilised olnud kõik juba pardale jõudnud, kui järsku hakkas lennukist kütust välja purskama. Rahvas evakueeriti, lisaks olnud õhusõiduk intsidendi tõttu ümbritsetud ka mitmete tuletõrjeautodega. Tuleb välja, et tuld kuskil küll õnneks polnud.

Ellujäämisinstinkt viis paanikani

"Istusime kõik juba lennukis, kui kõlarist tuli käsk koheselt ja ruttu väljuda. Siis läks põrgu lahti. Inimesed hakkasid karjuma, lapsed nutsid," kirjeldas olukorda üks teine õhusõidukis viibinud eestlane. "Paanikas inimesed, selmet joosta välja, hakkasid oma kohvreid võtma ja tekitasid sellega täieliku ummiku. Tagant pressiti peale, ees haarati kohvreid ja oodati üksteise järel ning keegi välja ei saanud."

Mees mainis, et olukord meenutas talle paari aasta tagust vaatepilti, kus põlevast Vene lennukist joosti välja ühes kohvritega ning meeles mõlkusid ka toonased teated, mille kohaselt osad inimesed põlesid lausa lennukisse sisse.

"Nüüd oleks ka sama juhtunud. Minu ettepanek oleks lennusaatjatele kohustus teavitada lahkumisest ilma kohvriteta, või, paremgi veel - lukustada automaatselt pagasiriiulid. Lennusaatjad sellest ei rääkinud ja nii see läks. Oma varanatuke oli kallim kui teiste kaasreisijate elu," avaldas ta arvamust.

Kütust sai liiga palju

"Air Baltic kinnitab, et 18. juulil vahetati Malagast Riiga suunduma pidanud lend BT678 välja teise lennuki vastu ning seda tehnilistel põhjustel," kommenteeris juhtumit omalt poolt Air Balticu kommunikatsioonijuht Alise Briede. "Pardal oli kokku 94 reisijat."

Reisilised said koju järgmisel hommikul.

Kui palju oli Malaga-Riia suunas pileteid ostnud eestlasi, lennufirma ei avalikustanud: "Me ei kogu informatsiooni reisijate rahvuste kohta."

Air Baltic vabandab kõikide reisijate ees ebamugavuse tõttu, mis neile osaks sai.

Ent mis põhjusel täpsemalt selline juhtum aset leidis?

Tuleb välja, et tankimise aegu sai kütust paaki liiga palju. Briede sõnas, et reisijate evakueerimine oli kooskõlas tavaprotseduuridega ning lennuk on läbimas tehnilist kontrolli. Reisilisi Riiga vedama pidanud lennuk on Airbus A220-300 tüüpi õhusõiduk, mis on olnud teenistuses 2,6 aastat.