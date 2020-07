VIDEO ja FOTO | Eestlasi vedanud Air Balticu lennuk vajas väljapurskuva kütuse tõttu tuletõrjujate sekkumist: paanikas reisijad trügisid, karjusid, nutsid

Järgmisel päeval saadeti osad inimesed Riiga suunduva asenduslennuki peale, osad aga Tallinnasse sõitvale liinile, mis oli lennugraafikus juba ka eelnevalt sees.

Kütust sai liiga palju

"Air Baltic kinnitab, et 18. juulil vahetati Malagast Riiga suunduma pidanud lend BT678 välja teise lennuki vastu ning seda tehnilistel põhjustel," kommenteeris juhtumit omalt poolt Air Balticu kommunikatsioonijuht Alise Briede. "Pardal oli kokku 94 reisijat."

Reisilised said koju järgmisel hommikul.

Kui palju oli Malaga-Riia suunas pileteid ostnud eestlasi, lennufirma ei avalikustanud: "Me ei kogu informatsiooni reisijate rahvuste kohta."

Air Baltic vabandab kõikide reisijate ees ebamugavuse tõttu, mis neile osaks sai.

Ent mis põhjusel täpsemalt selline juhtum aset leidis?

Tuleb välja, et tankimise aegu sai kütust paaki liiga palju. Briede sõnas, et reisijate evakueerimine oli kooskõlas tavaprotseduuridega ning lennuk on läbimas tehnilist kontrolli. Reisilisi Riiga vedama pidanud lennuk on Airbus A220-300 tüüpi õhusõiduk, mis on olnud teenistuses 2,6 aastat.

Kui tõsine olukord oli?

Delfit lennundusteemaliste küsimustega nõustanud õhusõiduki hooldustehnik märkis, et lennu ajal taoline leke iseenesest otsest ohtu ei tähenda. Seda nimelt juhul, kui ollakse lekkest teadlik ning sellega ka arvestatakse.

"Osadel lennukitel on isegi võimalus, et saab paagid õhus tühjaks lasta. Maani see kütus ei jõua, aurustub enne ära," sõnas too.

Ent kas lennukis viibinud pealtnägija nähtud tuletõrjeautod on sellise juhtumi puhul tavalised osalised?