VIDEO JA BLOGI | Valitsuse pressikonverents: valitsus eraldas 300 000 eurot viirusevastase ravimi hankimiseks

Valitsuse pressikonverents 29.10

Pressikonverents sai läbi.

Lukas lisas, et Rahvusringhäälingu töö on oluline eelkõige noorte eestikeelses meediaruumis hoidmiseks, kuivõrd eestikeelne meedia konkureerib eelkõige noorte seas inglisekeelse meediaga.

Kõlas küsimus siseminister Mart Helme esinemise kohta Jõhvis, kus minister ütles, et ERRi telemaja ehitamiseks ei tohi raha anda. Teised ministrid kinnitasid, et raha on eelarves ette nähtud. Helme sõnul käsitles ajakirjandus tema sõnavõttu valesti. Helme sõnul vastas ta küsimusele, kuidas saab "kallutatud Rahvusringhäälingut" mõjutada, millele ta vastas, et raha äravõtmine on mõjutamiseks üks võimalus. Helme lisas, et kuigi ta pole valitsuses sel teemal liialt sõna võtnud, siis on ta ERRi telemaja ehitamise vastu olnud algusest peale ning tema sõnul tuleks ERR üldse kanalite kaupa erastada.

ERR küsis haigushüvitiste kohta. Eile rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik, kuidas põhimõtteline nõusolek tööandjatelt on olemas, et hüvitada töötasu teisest haiguspäevast, kuid küsimuskohti veel on. Ratas ja Kiik nentisid, et tuleb leida ajutine lahendus ja seda arutatakse õhtul kabinetis.

"Aktuaalne kaamera" küsis, mida peaminister vastab inimestele, kes tõid torte ja kellele tegi haiget valitsuskriisi tekkepõhjus. Jüri Ratas ütles, et see oli lihtne viisakus ning ta saatis tordi ka Helir-Valdor Seedrile. Ratase sõnul saatis ta tordi seetõttu, et möödunud nädal oli eeskätt koalitsioonipoliitikutele raske. Mart Helme ütles, et tema sai ka tordi. Ratas ütles ka, et teda morjendab see, kuidas viisakus on justkui halb. "Vabandada ka ei tohi, sellest on tehtud mingi kuri sõnapaar," ütles Ratas. Lisaks kritiseeris Ratas meediat, kes seab tordi saatmise keskpunkti. Ta mõistis hukka ka Kroonika artikli, kus räägiti ülekaalus poliitikutest ja mainiti ka peaministrit.

Algas küsimuste voor. TV3 küsis, kas valitsus nõustub Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi tänase seisukohaga, et abielureferendum on ainus võimalus mõista, mida eestlased soovivad. Peaminister Jüri Ratas ütles, et on valinud abielutee ja loonud pere ning talle väga meeldib see. "Ma arvan, et sellel [Seedri seisukohal], on väga suur tõetera sees ja tuleb saada sellele selge vastus." Siseminister Mart Helme ei arva, et rahvaküsitlus lõhestab ühiskonda.

Kultuuriminister Tõnis Lukas rääkis järgmise aasta eelarves olevast kolmest miljonist, mida kasutatakse selleks, et tekitada eesti keele ja kultuuriuuringutele tugirahastus. Põhimõtted raha jaotamiseks on ministeeriumis välja töötatud. Ministeerium tegeleb ka laulu- ja tantsupeo seaduse väljatöötamisega.

Helme mainis ka seapeade intsidenti, öeldes, et see on näide sellest, kuidas migratsioon võib riiki tuua konflikte, mida varem territooriumil ei olnud.

Mart Helme sõnul tegeleb siseministeerium järjest enam ennetavate tegevustega, sest on näha, et nii liiklussurmad, aga ka uppumissurmad ja muud õnnetussurmad ei ole vähenenud tasemele, mida arengukavad ette näevad. "Põhiprobleem on alkohol," ütles Helme. "Lõviosa õnnetustest kui ka tülidest, vägivallast, mõrvadest, on alkoholi või narkojoobe komponendiga".

Siseminister Mart Helme migratsioonist: "Vaatamata pandeemiale on Eesti sihtriik - eelkõige idapoolsetele riikidele. Põhimassi moodustavad vene, Valgevene, Ukraina, aga ka Gruusia ja Moldova kodanikud. Suur osa tahab tulla tööle, aga on ka seda, et tahetakse edasi liikuda teistesse Schengeni viisaruumi riikidesse. PPA on sellelaadseid tegevusi kolmekordistanud, võtsime suvel vastu eelnõud, mis panevad tööandjatele kohustuse illegaalset liikumist piirata. Võib öelda, et ka illgegaalse liikumise tuvastamine on mitmekordistunud. Koostöös maksu- ja tolliametiga on tulnud ettepanek kaasata ka keeleinspektsioon, kuna paljudel puhkudel võetakse inimesi tööle nendest samadest riikidest ilma, et nad oskaks eesti keelt, aga teenindav sektor kohustab eesti keelt."

Ratas rääkis Nice´is toimunud noarünnakust ning avaldas kaastunnet lähedastele. "Mõistame terrorismi üheselt hukka," ütles ta.

Valitsus eraldas välisministeeriumile 100 000 eurot Mägi-Karabahhi kriisi leevendamise toetamiseks.

"Haigena ära palun kooli ja tööle mine," ütles Ratas. "Testi esimesel võimalusel". Seda rääkisid eile rekordnumbrite ilmnedes ka Terviseameti juht Üllar Lanno ja viroloog Irja Lutsar.

Valitsus eraldas 310 500 eurot remdesiviiri hankimiseks.

Jüri Ratas noomis protestijaid. "Toiduga ei mängita," kommenteeris peaminister tordiaktsiooni. "Eks me käitu ju kõik oma lastetoa järgi".