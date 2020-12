VIDEO ja BLOGI | Valitsus: esimesed tervishoiutöötajad võivad vaktsiini saada juba järgmisel nädalal

Valitsuse pressikonverents 17.12

Pressikonverents lõppes.

Kanal 2 küsis, et kas eriolukorra kehtestamine on laualt maas, kuigi praegu näib olevat veel palju aega hetkeni, kus suurem osa ühiskonnast vaktsineeritud saab. Peaminister: nagu te teate, teeme kõiki neid piiranguid väga tugevas koostöös teadlastega. Teadlaste seisukoht oli nädala esimeses pooles, et tuleb vaadata, kuidas meetmed töötavad. Eriolukord, nagu teisedki tööriistad, võivad laual olla, loomulikult, aga praegu pole seda arutatud.

Kiik: kui me vaatame vaktsineerimisega seotud kulutusi, siis me oleme hinnanud, et võimalike tarvete, logistika ja töötajate peale läheb 8,5 miljonit eurot. Kui me ostaks vaktsiinid välja kõigi praeguste sõlmitud lepingute mahus, siis see maksaks 33,5 miljonit eurot, ehk siis vaktsineerimise kulud võivad minna kuni 42 miljoni euroni. Suures osas on need taotletud Euroopa Liidu REACT jõuvahenditest, teatud osas ka loomulikult valitsuse reserv.

"Aktuaalne kaamera" küsib Ida-Viru abipaketi kohta ja tarneahelate kohta. Peaminister Jüri Ratas: täna kinnitame Ida-Viru toetusmeetmed kõik ära. Nii täiskasvanute huviharidus, huvitegevus, nii laste huviharidus-tegevus, nii sporditegevus. Seal on väga palju mittetulundusühinguid, väga palju töökohti. Olgu nad siis juhendajad, treenerid, aga seal taga on loomulikult ka Ida-Virumaa majandus. Ma ei tea, kas kabinetis on lahkarvamusi selles küsimuses.

Kiik: seejärel liigume edasi hooldekodudesse.

Kiik: nimekirjad on olemas. Nagu varem ka teiste vaktsiinide puhul, alustatakse tervisehoiutöötajatest. Tõenäoliselt esimesed kogused ei tule nii suured, et neid oleks võimalik laiemalt ka teistele riskirühmadele jagada, vaid alustada tuleb haiglatest, kus nakkusoht on kõige suurem.

Algas küsimuste voor. Ajakirjanik küsis, kas valmivad juba nimekirjad, kes ja kus vaktsiini esimesena saavad. Kiik: Eesti on valmis selleks, et kui meil on koha peale jõudnud toimivad, efektiivsed vaktsiinid, mis on saanud Euroopa komisjoni müügiloa, saame alustada kohe. Loomulikult on vaja siis enne tutvuda erinevate komisjoni poolt väljastatavate dokumentatsioonidega, et veenduda, et need vaktsiinid sobivad konkreetsetele sihtrühmadele. Seda eeltööd on juba tehtud, aga lõpuks saabuvad dokumendid müügiloaga.

Kiik: Hetkel käib töö selle nimel, et kõikides riikides oleks võimalus ja võimekus alustada vaktsineerimisega 27. detsembril. Loomulikult sõltub see sellest, kas saadakse Euroopa ravimiametilt positiivne hinnang, komisjonilt müügiluba. Kas need tarned üldse jõuavad vastavalt tootjatega tehtud kokkulepetele. Aga meie taha midagi ei jää. Ma olen kinnitanud, Eesti riigis on loodud enne jõule selleks võimekus.

Kiik rääkis ka vaktsiinidest. Tema hinnangul ei ole reaalne, et Eesti hakkaks Euroopa Liidust eraldi pidama läbirääkimisi, et vaktsiini varem saada. Kiik luges ette Hiina ja Brasiilia rahvaarvu ning tõdes, et Euroopa Liiduta poleks ravimifirmadel vajadust Eestile vaktsiini esmajärjekorras anda.

Kiik rääkis Ida-Virumaa olukorrast ning tunnustas kõiki vabatahtlikke ja personali. Kiige sõnul pole õigustatud kriitika selle kohta, et valitsus pole Ida-Virumaale välihaiglat püsti pannud, nagu kevadel Saaremaal oli. "Mitte ükski haiglajuht seda soovi," ütles ta. Kiik: Narva haiglas on praegu 60 COVID-19 voodikohta, millest 31 on täidetud. Teoreetiliselt oleks võimekust juurde luua veel 20 kohta, aga selleks on juurde vaja personali. Ida-Viru haiglas on samuti küsimus personalis. Ükski voodikoht ei ravi, hingamisaparaat ka ei ravi. Tervishoiutöötajad ravivad.

Räägib sotsiaalminister Tanel Kiik. Kiige sõnul ei vasta tõele jutud, nagu poleks suvel tehtud ettevalmistusi teiseks laineks. "Väga palju tehti ettevalmistusi - on need isikukaitsevahendid, testimisvõimekus, haiglate valmisolekuplaanid," ütles ta.

Ka Reinsalu rääkis vihakõne keelustamise seadusest, mis eile riigikogus tagasi lükati. Reinsalu hinnangul oli ajakirjandus teemat käsitledes kohmetu ja liiga tagasihoidlik. Tema hinnangul oli see eelnõu suurim rünnak sõnavabadusele Eestis. Reinsalu häiris ka Kaja Kallase eilse riigikogu kõnepuldis peetud ettekanne, kus Kallas tõi näiteid, millised poliitikud pidanuks oma sõnavõttude tõttu vangi minema, kui vihakõne keelustamise eelnõu varem kehtinuks.Reinsalu mõistis samuti hukka juba peaministri mainitud Raimond Kaljulaidi sõnavõtu narkootikumide teemal.

Reinsalu: meid on loetud julgeolekunõukogu kõige aktiivsemaks mitte-alaliseks liikmeks. Ma arvan, et see on kompliment. Just Eesti tõstatas julgeolekunõukogus esimese riigina ülemaailmsel julgeolekufoorumil koroonakriisi teema pärast peaministri üleskutset riigikogus. Oleme esimese riigina tõstatanud Valgevene kriisi. Oleme väga murelikult jälginud Mägi-Karabahhi olukorda. See aasta on olnud tähenduslik välispoliitilise mõjususe mõttes. Olime kolme mere initsiatiivi eestvedajaks. Eesti juhtimisel loodi investeerimisfond, leiti sinna miljard eurot, Eesti ettevõte on esimene, kes on saanud sealt toetuse. Ameerika pani sinna raha ja toetas seda inistiatiivi. Kõike seda koroonasupi raames.

Värske siseminister Alar Laneman rääkis, kuidas siseministeeriumil on olnud tegus aasta ja praegu ollakse COVID-19 olukorras toetavas rollis. Lanemani sõnul on Narva piiril liikumine vähenenud kümme korda, samal ajal on probleeme karantiinis viibivate inimestega, kes proovivad piiri ületada. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tal rahvale vaid üks sõnum. "Me saame hakkama," ütles ta. Reinsalu rääkis, kuidas eestlaste ajalugu näitab, et rasketest olukordadest tullakse välja. Reinsalu: Riigi ülesanne number üks peab olema see, kuidas aidata meie ettevõtetel üle saada majanduslangusest. Majanduslangusel on oma mõju - töökaotus, sissetulekute vähendamine. Me peame ühise meeskonnana proovima leida ühiseid lahendusi selleks, et kriisist taastuda.

Jüri Ratas laitis maha Raimond Kaljulaidi mõttekäigu sellest, et anda inimestele võimalus enne narkootikumide kasutamist nende ohutust kontrollida. Ratase sõnul peab narkootikumide tarvitamise vastu kehtima nulltolerants. Peaministril oli ka hea meel, et Reformierakonna algatatud vihakõne keelustamise eelnõu eile riigikogus läbi kukkus.

Peaminister Jüri Ratas tegi ülevaate aasta jooksul tehtust ja toimunust.Ratase sõnul võeti hommikusel istungil vastu 24 punkti. Muu hulgas eraldati terviseametile 1,2 miljonit eurot COVID-19 vastu võitlemiseks. Peaminister pani inimestele südamele pidada jõulupühasid vastutustundlikult.

Pressikonverents algas. Ratas: "No see 2020 on olnud šokiaasta".