VIDEO ja BLOGI | Tuleva aasta alguses saavad eestimaalased end loodetavasti koroona vastu vaktsineerida

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma rõhutas, et distantsi hoida on vajalik. "Saame öelda, et kolmandik ägedatest respiratoorsetest haigetest on koroonapositiivsed," nentis ta. Härma lisas, et koroonaviiruse proovi saab anda igal päeval. Kui oma perearst kättesaadav pole, tuleb helistada perearsti abitelefonile 1220 ja sealt kaudu saatekiri saada.

Ühtlasi otsitakse 50 lisatöötajat haiglatesse appi, sest üle 100 meditsiinitöötaja on haigestunud. "Haiglates ruumi on, aga mure on personaliga," selgitas ta. Ida-Virumaal on juba haiglad suure surve all. Kui nakatumine ei pidurdu, siis võib erakorraline meditsiin samuti olla säärase surve all, et vajalik abi ei saabu piisavalt kiiresti.

Kuigi haigestumise kasv pidurdub, ei ole olukord siiski stabiliseerunud ega nakatumine vähenema hakanud.

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp kõneles, et arenduses on ligi 200 vaktsiinikandidaati. "Kliinilistes uuringutes on ligi 60, viimase faasi uuringutes on 13 vaktsiini. Meie jälgime praegu erilise tähelepanuga kahe vaktsiini tulekut. Need on vaktsiinid Modernalt ja Pfizerilt," ütles ta.

"Kui kõik läheb hästi, saame teada Pfizeri teadusliku hinnangu 29. detsembril ja Moderna oma 12. jaanuaril. Kui hinnang on positiivne, esitab Euroopa ravimiamet info Euroopa Komisjonile, kes üliväga kiiresti väljastab müügiloa. Kui otsus on negatiivne, siis keelduva otsuse annab ka komisjon," lisas Raudsepp. Selle üle muretsema ei pea, et Eesti jääks vaktsiinidoosidest ilma, sest UK alustas juba vaktsineerimist. Euroopa Liidul olevat kindlad eellepingud olemas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas, et jõule ja aastavahetust tuleb tänavu teisiti tähistada, et mitte nakkust veel levitada.

Terviseameti pressikonverents Pressikonverents lõppes. Kiik: On tehtud eeltööd enne hanke kuulutamist, sest teame, et Moderna ja Pfizeri vaktsiinid on suhteliselt nõudliku temperatuuriga. Aasta lõpuks on füüsiliselt külmikud riigile soetatud. On ka varuvariandid säilitada vaktsiine ajutiselt kuiva jää abil. Vaktsiin.ee kodulehelt saab lisainfot vaktsiinide ohutuse kohta. Raudsepp ütles, et vaktsiini teavitustöö puhul tuleb ka esile tuua, mida veel teada pole, sest pikaajaliste uuringute jaoks pole aega olnud. Õhtuleht uurib Kiigelt ülikülma hanke kohta, viidates vaktsiinile, mis nõuab 70 külmakraadiga külmkappi. Kiik: EL ei ole kunagi olnud leebete standardite liit. Seda teame vist kõik hästi. EL on olnud väga kõrgete nõuete seadjaks ja seda näitab ka praegune ELi ravimiameti tegevus. Kiik: Kui vaktsiin on saanud müügiloa, siis ravimiamet, terviseamet, TAI ja Covid teadusnõukoda annavad omapoolsed arvamuste-selgitustega info inimestele. Lastest me tõenäoliselt ei räägi vaktsineerimise puhul. Kanal 2 uurib, kas vaktsineerimise alguses on plaan teha teavituskampaania ja mida võiks praegu öelda neile, kes kardavad vaktsiini kõrvalmõjusid või ei usu efektiivsusesse. Härma: Baaride-klubidega näeme skeemitamist, et saadetakse SMS, et ainult teie võite tulla. Sellist tegevust on märgatud. Baarides on nakatumisi, oli suvel ka ja on sügisel ka tulnud. Ööklubid, jään praegu vastuse võlgu. Ööklubide tegevust on ka praegu vähendatud. Härma: Kinnitatud nakkusallikaga kohta, et kinos toimus levik, neid on vähe. Härma: Üldiselt me ei näe väga suurt nakatumist statsionaarsete istekohtadega asutustes. Omad riskid on järjekordades-piletisabades. Üksikuid juhtumeid on, aga tasub mõelda seda, et meil on kolmandik nakatunutest, kes ei tea, kus nad nakatusid. Nad ütlevad, et käisin kinos, poes, bussis. Üks kolmest. Peamiselt teatatakse, et need, kelle puhul nakatumisest ei tea, teatatakse poode ja ühistransporti. Delfi uurib, kuidas on kollete levik kinodes, baarides, teatrites. Raudsepp: EL on tugev läbirääkija. Raudsepp: ELi sõlmitud lepingud katavad 430 miljonit vaktsineerimist. Õhtuleht uurib Kiigelt UK eriloa kohta. "Kui kindel eellepingutega see on, et kui load mujalt varem ära tulevad, siis ELi heakskiiduks on midagi veel ka laiali jagada?2 Kiik ütles, et igas lepingus määratud tingimused ja kokkulepped peavad ega tohiks muuta meile arvestatud kogust. Algab küsimuste voor. Kiik: Kuni arvestatav osa inimestest pole vaktsineeritud, peame kõik tegutsema. See eeldab teatud muudatusi elukorralduses, sest jõulud-aastavahetus tulevad tänavu teisiti. Ma arvan, et ainuõige on hoiduda mittevajalikest reisidest. Kiik: Esimesed tarned tulevad 2021 alguses ja lähevad sinna, kus vajadus kõige põletavam. Kiik: Suuremas koguses vaktsiinitarned on oodata esimese kvartali teises pooles. Kiik: Detsembrikuu on eeskätt viimaste ettevalmistuste tegemiste aeg. Kiik: Kurb on lugeda arusaamatuid arvamuslugusid, millel adekvaatset tagapinda ei ole. Terviseamet on teinud väga head tööd, uus juht on sulandunud meeskonda, teeb seda ühise pingutusega, heas koostöös teiste asutuste ja vabariigi valitsusega. Ei ole hetkel see aeg alusetult laimavaid, n-ö anonüümsetel allikatel tuginevatel lugudel õõnestada inimeste moraali. Kiik nentis, et ühiskonna lukku panemine mõjutaks halvasti töötust, vaimset tervist, majandust ja muud. Kiik: Tervise vaatest oleks väga lihtne, kui ülejäänud ühiskond suletaks, aga arusaadavalt soovime tagada teatud tasakaalu ja maksimaalse toimimise. Kiik: Meil ei ole massilisi nakatumisi tervishoiutöötajate seas. Tunnustan kõiki tervisevaldkonna töötajaid, kes on ühiselt pingutanud selle kriisi lahendamiseks. Kiik: Ülekoormus on Ida-Virumaal käes. Teistes kohtades on võimekus veel olemas, aga Harjumaal jätkuvalt nakatunute arv tõuseb ja on vaid aja küsimus, millal jõuab surve Harjumaale. Kiik: Homme valitsus kindlasti peab arutama ja otsustama täiendavate meetmete valiku ja loodan tagada üldise ühiskonna lahtioleku. Viiruse murdmise võti pole valitsuse rangetes valikutes, vaid kõigi meie kätes. Eesmärk on saada leviku kasv pidama. Teine asi on olukord stabiliseerida ja kolmas asi see langustrendi pöörata. Praegu me oleme veel tõusutrendis. Kiik: Jättes karmid meetmed tegemata, tähendab see, et kohustus ja vastutus lasub igaühel meist. Loomulikult on võimalik eksida vaid korra. Kui näeme, et me ei suuda viirust kontrolli all hoida, siis tuleb valida see tee, mida paljud teised riigid on valinud. Kiik: Hoolimata kasvutrendi aeglustumisest kasvutrend jätkub. Kõik kirjeldatud mured aina süvenevad. Me kõik peame vähendama kontakte, ei ole vaja korraldada eraelulisi üritusi, pidusid. Meil tuleb teha kaugtööd, pidada kinni kõikidest piirangutest. Me ei ole läinud eriolukorda kehtestama või inimesi trahvima. Me usaldame inimesi. Ma arvan, et see on olnud õige tee. See lahendus saab olla ainult kahesuunaline koostöö. Tanel Kiik: Kahjuks tõesti teame seda, et kolmapäevad ja neljapäevad kipuvad olema suurte nakatunute arvuga päevad. Uus rekord ei anna alust arvata, et viiruse puhangu selgroog oleks murtud. Raudsepp: Seda, et ELis sama juhtuks, seda infot mul pole. EL on öelnud, et kõik riigid alustavad korraga. Raudsepp: Ootame väga olulist infot detsembrikuu jooksul. Kui müügiluba antakse, võib hakata vaktsiini kasutama kogu Euroopa Liidus korraga ja siis lähevad käiku eellepingud ja vaktsiin liigub Eesti poole. Täna tuli uudis, et UK andis juba erandkorras müügiloata kasutamisele Pfizeri vaktsiini. Nad on teiste protsessidega Brexiti tõttu. See erineb juriidilisest ja natuke sisuliselt. Mõnes riigis võib tähendada, et vastutus ravimitootjal on natuke väiksem. Raudsepp: Kui kõik läheb hästi, saame teada Pfizeri teadusliku hinnangu 29. detsembril ja Moderna oma 12. jaanuaril. Kui hinnang on positiivne, esitab Euroopa ravimiamet info Euroopa Komisjonile, kes üliväga kiiresti väljastab müügiloa. Kui otsus on negatiivne, siis keelduva otsuse annab ka komisjon. Raudsepp: Ravimiametid on paralleelselt uuringutega hakanud uurima vaktsiine, et ei läheks nii palju aega. Eile alustasid Moderna ja Pfizer müügiloa taotlemise protseduuri. Raudsepp: Arendustes on ligi 200 erinevat vaktsiinikandidaati. Kliinilistes uuringutes on ligi 60, viimase faasi uuringutes on umbes 13 vaktsiini. Meie jälgime praegu erilise tähelepanuga 2 vaktsiini tulekut. Need on vaktsiinid Modernalt ja Pfizerilt. Raudsepp: Uus koroonaviirus on toonud täiesti uue eesmärgi. See on see, et saaksime naasta tavalise elu juurde tagasi. Raudsepp: Kui vaktsiini tulek ei lahenda päevapealt muresid, siis tegelikult on see suur samm edasi. Kogu maailm väga loodab, et see nii läheb ja vaktsiin on turul kasutatav. Härma rõhutas, et olukord on tõsine. Kõigil, kellel võimalik, tuleb töötada kodust. Võimalikult vähe tasub külas käia ja koosviibimistel osaleda. Härma: Planeeritud operatsioonid võivad lükkuda edasi. Võib juhtuda, et inimesed ei saa erakorralist abi, kui olukord läheb hullemaks. Härma: Koroonasuremus kasvab Euroopas, on kasvanud juba 72 päeva. Üldsuremus kasvab eelkõige Lõuna-Euroopa riikides. Härma: Otsime 50 täiendavat töötajat vabatahtlike tervishoiutöötajate seast. Hetkel on üle 100 meditsiinitöötaja nakatunud koroonasse. Härma: Ida-Viru regiooni haiglatel on raskusi patsientidega toimetulemisel. Lõuna-Eesti staap saadab täna eksperdigrupi Narva appi. Terviseameti hädaolukorra staap korraldab aktiivse värbamisaktsiooni. "Meil pole probleem haiglakohtadega, meil on probleem personaliga." Härma: Novembris oli meil registreeritud 49 koroonaviiruse surmajuhtu. Keskmine vanus oli 80 aastat. Peaaegu kõikidel neist olid kaasuvad haigused. Härma: Meil on 519 haiglakohta, sealhulgas intensiivravi ja erakorralise meditsiini voodikohad. Härma: 20-30 protsenti nakatunutest vajab järgmisel nädalal haiglaravi. Sissetoodud juhtude absoluutarv pole viimased kolm nädalat kasvanud. Testimise võimekus on Eestis hea, aga esda saab suurendada. Päevas tehakse 5000-6000 testi päevas ja positiivsete testide arv kasvab. Nakatumisi tuli kokku 46, see on 0,9 protsenti. Härma: Haridusasutuste töötajatel pole hetkel suuremat riski nakatuda kui teistel inimestel. Tallinnas testiti 4700 haridustöötajat, kokku 322 asutusest. Härma: Hetkel kõige domineerivamad huviringides olnud nakatumised on seotud eelkõige sporditrennides, hiljem laulutundides, kooriproovides. Seejärel koolitustel, etendustel. On üksikuid nakatunuid ka kirikutes ja juuksurite juures. Kolmandik nakatunuid ei tea, kus nad nakatusid. Uued kolded on seotud eelkõige huviasutuste, töökohtade ja koolidega. Härma: Meil on kollektiivseid haigestumisi, aga koolid pole esmane koht, kust inimesed haiguse saavad. Härma rõhutas, et ei tohi külastada vanemaealiseid, kuna nemad põevad haigust oluliselt raskemalt. "Kui plaanite jõulude ajal vanavanemaid külastada, siis veenduge, et olete terve. Ärge mine suurtele pidudele ja kogunemistele." Härma: Nakkus levib pigem nooremaealiste poolt. Kõige raskem on hetkel Ida-Virumaal, selle järel on Harjumaa ja kaugel pole ka Tartumaa, kus on haigestumise kasv kõige kiirem. Lisandub üha vähem juhtumeid võrreldes eelnevate nädalatega. Siiski pole langustrendi. Härma: Räägime endiselt liiga paljudest nakatunutest, aga näeme, et haigestumise kasv näitab stabiliseerumise märke. Härma: Helistage 1220, kui ei saa oma perearsti kätte, aga on vaja koroonaviiruse test teha. Härma: Soovitan oluliselt rohkem hoida distantsi. Kui näete, et inimestel on haigussümptomid, siis kandke maski. Paluge sümptomitega töötajatel koju minna, ärge laste haigetel lastel kooli minna. Täna tuleb iga köha ja nohu puhul kahtlustada koroonaviirust. Härma: Saame öelda, et kolmandik ägedatest respiratoorsetest haigetest on koroonapositiivsed. Isolatsioonis on ligi 27 000 inimest. Mari-Anne Härma kõneles, et 90 protsenti nakatunutest, kes lisanduvad, on sümptomitega nakatunud. Asümptomaatiliste haigestunute osakaal on langustrendis. Viimase ööpäeva statistika on siin.https://www.delfi.ee/article.php?id=91845663

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!