VIDEO JA BLOGI | Terviseameti esindaja: Põhja regiooni nakatumise valupunkt on Tallinnas. Arvukad juhtumid on seotud just välismaal käimisega

Tänase seisuga on Eesti nakatumisnäitaja kahe nädala jooksul 100 000 inimese kohta 20,62. Täna lisandus positiivseid koroonateste 22.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 885 inimest, kellest 165 on haigestunud.

Suurem osa jälgimisel olevatest inimestest - 720 - on just Põhja regioonist, selgitas Öpik. Tallinn ongi üks problemaatilisemaid kohti praegu, kuid õnneks on Öpiku sõnul umbes pooled nakatunud juba eelmiste lähikontaktsed, mis tähendab, et nad on viibinud eneseisolatsioonis ja ei ole nakatumise järel ringi liikunud.

Öpiku sõnul on arvukalt nakatumisi tulnud just välismaal viibinud inimestelt, kes esialgu ei tunne, et on haigestunud, kuid siis Eestisse saabudes siiski on perekonda või töökaaslasi nakatunud. "Oluline on kinni pidada eneseisolatsiooni kohustusest, et neliteist päeva jälgitaks oma tervist," ütles Öpik.

Terviseameti pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud.

Delfi küsib: Miks Rally Estonia nakatunust terviseamet nii hilja teada sai? Öpik: Testitulemus tuli täna, esialgsed signaalid tulid eile õhtul. Testimisega on tõepoolest, kui iniemsel tekivad sümptomid nädalavahetusel, võbolla saab testima alles esmaspäeval. Ma ei tea hetkel, kas kelle läbi ta testima sai, aga kindlasti ei olnud siin tahtlikku viivitamist. Selline asi võtabki paratamatult paar päeva.

Postimees küsib, kuidas ära hoida leibkonna kollet, kui perekonnas on nakatunu. Härma: kui pereliige nakatub, siis pereliikmel ongi suurem risk haigestuda. Teine viis on ettevaatusabinõusid jälgida, aga kodusolijatel ongi suurem risk haigestuda. Kui peres peaks olema vanemaid tõsiste kaasuvate haigustega inimesi, tasub eriti hoolikas olla.

Hoia äpis on registreerinud end 26 haigestunud. Tuleb ka lähikontaktseid nende kaudu arvele. Kasutamine kasvab ja näha on, et praktilist väärtust tal on.

Küsimust polnud nüüd kuulda, aga Härma räägib: eelmisel nädalal oli 10 juhtumit, kus nakkusallikas teadmata.

Õhtuleht küsib: teadmata allikaid on veerand nakatumistest, suurem osa Tallinnas. Miks? Härma: Inimesed on rohkem koos, rahvusvahelisi kontaktpunkte on rohkem - sadam, lennujaam. Suured ettevõtted, rahvusvahelised. Tallinnas on risk sellistele juhtudele suurem. Kui Ida-Virumaal suutsime kolde ühe algse allikaga siduda, siis Harjumaal on pisikesed perekolded üle linna hajutatud ja suure rahvastiku arvu tõttu on juhuslikkus suure rolliga. Mõned inimesed ka ei taha öelda, mõni ei tea tõesti, kust nad nakkuse said. Mõnel tuleb alles hiljem meelde, kust võidi nakkus saada.

Postimees küsib, kui palju on eneseisolatsiooni rikkujaid ja kust sai Rally Estonial olnud inimene nakkuse. Härma: kuna Rally Estonia tuli lauale täna, siis võimalikud seosed selgitatakse välja. Öpik: Praegu ei ole kedagi taga pidanud ajama. Kordame rikkujatele lihtsalt reeglid üle.

Öpik märkis ka, et trahv võib ulatuda 9600 euroni. Sellest kirjutas Delfi ka juba ammu. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/karantiinile-vilistajaid-ahvardab-kuni-9600-eurone-sunniraha?id=90474321

Öpik: oleme koostööd teinud PPA-ga. Nõustame inimesi, õpetame, motiveerime reeglitest kinni pidama, aga kui ikkagi satub ette inimesi, kes rikuvad reegleid, on meil terviseameti poolt võimalik teha inimestele ettekirjutus, määrata seejärel sunniraha, eraldi teema veel kui ettevõte või grupp on karantiinis ja kui seda rikutakse, järgneb kiiresti ka trahvi määramine. Need on jõulisemad meetmed, mida me kindlasti ei soovi kasutada

Öpik: pooled haigestunutest on need, kes on lähikontaktsena juba arvel olnud, mis annab kergenduse, sest nad ei ole ringi liikunud nakatumise järel.

Öpik: Arvukaid juhte tuleb just välismaal viibinud inimestelt. Algul ei tunne, et on haigestunud, kuid siis ikkagi nakatab inimesi. Oluline on kinni pidada eneseisolatsiooni kohustuses, et neliteist päeva jälgitaks oma tervist.

Öpik: nakatumise valupunk on Tallinnas, väljaspool linna Harjumaal nii palju polegi. 165 haiget ja 720 lähikontaktset.

Öpik: Täname kõiki, kes teevad avatud ja usaldusel põhinevat koostööd. Kõik tundlik info, mida meiega jagatakse, kasutame selle nimel, et viiruse levikut pidurdada. Need, kes vahel kahtlevad, ei kipu kohe avanema, siis anname loomulikult inimestele mitu võimalust.

Ester Öpik alustab nüüd.

Haigestuvad üle Euroopa pigem nooremad. Suremuse risk on neil väike. Liigsuremust praegu täheldatud on Hispaanias, kuid kasvutrend on ehk Horvaatias ja Maltal. Kuna meil lähikontaktsete arv on praegu väga suur, soovitan inimestel kasutada Hoia äppi, mida praeguseks on alla laetud üle 100 000. Seda kiiremini jõuab info inimesteni, kes on olnud nakatunuga kinnistes ruumides.

Baltikumi keskmine haigestumine on 13 100 000 elaniku kohta. Leedus 16, Lätis 4,7. Põhjamaade keskmine on pisut kõrgem. Kuigi Rootsis on jõudsalt langenud, lähenedes varsti 16 piirile. Norra ja Taani on selle piiri ületanud. Soome on endiselt nõrgas kasvutrendis.

Euroopas haigestumus on ületanud 60 piiri 100 000 elaniku kohta. Peamiselt tuleb Hispaaniast, Prantsusmaalt, Venemaalt. Surmades praegu kasvutrendi pole, aga peamiselt tulevad need Venemaa, Ukraina, Rumeenia arvelt.

Eestis testitakse 9,3 testi 1000 elaniku kohta eelmise nädala põhjal, see on kahekordistunud võrreldes varasemate nädalatega. Kõikidest testidest 1,4 on positiivsed, teised 98,6 on mingisugused muud viiruslikud nakkused, mis põhjustavad koroonale iseloomulikke sümptomeid.

Jälgimisel on väga suur arv isikuid. Kuna teame, et nooremate seas on käitumuslik trend, et ei taheta eneseisolatsioonis püsida, oleme alustanud tihedamat koostööd oma partneritega, et saavutada suurem võimekus kontaktide jälgimisel.

Veerand Tallinna nakatunute puhul pole teada, kust nakkus saadi

20-40 aastaste seas on suurem osa nakatunutest. See on teistsugune pilt kui kevadine. Siis olid 30-60aastased enamjaolt. Nii Eestis kui Euroopas on täna haigestumus pigem noorte seas.

On lisandunud haigeid Nõmme Kaljust, saunapeolt, Ülemiste klubist, kohvikukoldest. Peokolded üle Eesti on üles kerkinud.

Härma: Rally Estonia meeskond teeb väga head koostööd, et võimalikult valutult see olukord lahendada. Teadsime, et võimatu on vältida, et keegi haigestunu seal üritusel ei osaleks.

Härma: Võru sünnipäeva kontaktsetest on lisandunud veel 2-3 haiget. Lõuna-Eestiga veel nõnda palju, et üks Rally Estonial viibinud inimene on andnud positiivse proovi. Ta läks rallilt ära kohe, kui tal halb hakkas. Siiski viibis ta nakkusohtlikul perioodil rallil. Ta oli väga hoolas, kandis maski. Ta kasutas ka Hoia äppi.

Üleüldine nakatumisnäitaja on hetkel 20,6. Ida regioonis on langustrendis, aga endiselt on varasemad kolded aktiivsed. Vaikselt lisanduvad mõned lähikontaktsed, kes on aga kodus juba isolatsioonis. Saame neid koldeid vaikselt hakata kinni panema.

Härma: haigestumine tasapisi kasvab, on kasvanud möödunud nädalad juba peaaegu kuu aega kokku. Peamiselt need numbrid tulevad möödunud Ida-Virumaa puhangust, kus praeguseks juba haigestumine langeb. Kuid otsa on tulnud Harjumaa haigestumus, mistõttu on üleüldine number kasvutrendis.

Alustab Härma.

Ai, vabandame tehniliste viperuste pärast, algul olu kuulda pisut paha häält.

Otsepildiga on alustatud. Peagi ilmuvad kaamera ette ka terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik ja peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma