VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik uutest rangetest piirangutest: peame tõsiselt pingutama, et tervishoiusüsteem vastu peaks

Miks Ida-Virumaal piirangud kolm nädalat? Kiik räägib, et valitsus arutab perioodi jooksul, kuidas edasi minna. Mis meetmed kehtivad aastavahetusel ja uuel aastal, need tuleb eraldi otsustada ja seda terve Eesti puhul.

Kiigele meenutatakse, et alles eile ütles ta, et koole pole mõtet kinni panna. Miks ööga meelt muutsite? Kiik täpsustab, et ta ütles, et pole võimalik veendunult väita, et koolis olles kõrgem nakatumine kui koolivaheajal. Ta räägib taaskord liikumise ja kontaktide vähendamisest. Ta rõhub, et lapsed võiks pigem aega veeta lugedes või vabas õhus, mitte koguneda suuremate gruppidena.

Miks just koolid pidid löögi enda peale võtma? Kiik ütleb, et eesmärk on vähendada kontakte ja inimeste liikumist. Ta lisab ka, et jutt pole distantsõppest, vaid üldiselt ikka koolide sulgemisest kui sellisest mõneks ajaks.

Delfi uurib Tanel Kiigelt koolide sulgemise kohta. Kas ja kui kindel saab olla, et jaanuaris kontaktõpe taastub? Kiik ütleb, et eesmärk on praegu vähendada kontakte. Jaanuaris on plaan, et võimalik tavaõppe vormis naasta (alates 11. jaanuarist). Sinna on üle kuu aja aega. Kiik: kas õnnestub, seda näitab järgnev kuu, mida koroonanumbrid teevad.

Küsimuste voor. Kuidas on lood hingamisaparaatidega, kui suur võimekus on? Kas võimekus kasvab? Urmas Sule ütleb, et hetkel ei ole sellega probleeme. Võrreldes kevadega on võimekus tunduvalt suurem.

Kiik märgib, et 2021 tuleb koroonaviiruse võitmise aasta. Enne seda tuleb aga tõsiselt pingutada, et tervishoiusüsteem suudaks vastu pidada.

Ta lisab, et kõik Euroopa Liidu riigid saavad vaktsiini kätte ühel ajal, lähtutakse solidaarsusest.

Vaktsiinide osas toonitab Kiik üle, et valitsuse eesmärk on, et järgmisel aastal oleks need kättesaadavad kõigile Eesti elanikele.

Valitsus plaanib rahaliselt aidata neid valdkondi, mis nüüd uute reeglite tõttu hätta jäävad.

Kiik selgitab, et Ida-Virumaal on nakatumisnäitaja 14 päeva kohta üle 1000, mistõttu on vajalikud täiendavad piirangud.

Ta toob välja, et üleriigiliselt rakenduvad piirangud sportimisele ja huvitegevusele. Koolid aga lähevad kinni – on siiski teatud erandid. ´Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine.

Tanel Kiik viitab haiglate ülekoormuse ohule, mistõttu rakendatakse peagi täiendavaid piiranguid.

Urmas Sule räägib, et haiglates on hetkel 264 koroonahaiget. Kasutuses on 70 protsenti koroonapatsientidele mõeldud voodikohtadest.

Haigestumine kasvab kogu Baltikumis. Kõige kõrgemad on näitajad Leedus.

Surmajuhtumeid on registreeritud 139, keskmine vanus 81 eluaastat. Sooline jaotuvus suhteliselt võrdne, naisi veidi enam.

Sepp räägib, et haigus on kandunud hoolekandeasutustesse. Eelmisel nädalal registreeriti nende asutustes 214 uut koroonajuhtumit, 170 olid klientide hulgas.

Väga palju on neid (enam kui kolmandik), kelle puhul pole teada, kust nad viiruse said. See iseloomustab seda, et meil on epideemiline levik. Haigus ei ole enam koldepõhine, nakkuse võib saada ükskõik kust kohast.

Enim on haigestunuid tööealise elanikkonna hulgas. Haigestunute juurdekasv on suurim vanemaealiste hulgas. Võib juba prognoosida, et lähiajal suureneb veelgi haiglaravi vajavate inimeste hulk ja nende arv, kelle puhul kahjuks haigus lõppeb surmaga.

Hanna Sepp räägib, et testimise võimekus on suur, ent samas on meil väga kõrge ka positiivsete testide määr. See näitab, et meil on Eestis hetkel epideemiline levik.

