VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik: Eestis pole komandanditundi plaanis, ühiskond ei mõistaks seda

Siiski tahtis Tanel Kiik veel soovida inimestele head vana-aasta lõppu ning soovitas püsida aastavahetusel kodus ja hoida lähedastega kontakti telefonitsi või videokõne vahendusel.

Kanal2 küsib Jaani käest, mis strateegia on vana-aasta õhtuks. Jaani: Üks ja väga konkreetne strateegia! Olge oma perega kodus ja võtke see kodus vastu. See oleks kõige mõistlikum. Kui on kihk minna välja vaatama ilutulestikku, tuleb väljas olla selle seltskonnaga, kellega kodust tuldi.

Lanno ütles, et olukord Eesti tervishoius on parem Lätist-Leedust ning plaaniline ravi pole meil täitsa seisma pandud.

TV3 uurib, kas Eesti on kaalunud sarnaselt Lätile komandanditunni kehtestamist. Kiik: Mõni tahab rangemaid, teine leebemaid piiranguid. Mina jään tasakaalu otsima ja kui rahul pole liberaalse ega rantete piirangute nõudjad, siis oleme õigel teel. Lätis-Leedus on tõesti mindud rangemate piirangute teed. Värskete otsuste juures vinti peale keerata enne aastavahetust Eesti ühiskond ei mõistaks. Heidutaks piirangute täitmist.

Vallikivi nõustus, et ta pole ka kuulnud tõsiste kõrvaltoimete kohta. "Süstekoha valusus on üpris harilik, muud pole kuulnud."

Maaleht uurib vaktsiini kõrvaltoimete kohta. Infolehe andmetel võib tekkida palavik. Lanno: Minuni ei ole jõudnud ühtegi infot ühegi kõrvaltoime kohta. Ise süsti saanuna on see koht pigem sügelema hakanud.

Kiik ütles, et ühe päeva näitajate põhjal ei tohi suuri järeldusi teha. "Lähipäevad näitavad jõulude mõju ja nädala-kahe pärast aastavahetuse mõju. Sellest seatakse piirangud."

Lanno: Ainuüksi Lasnamäel on rohkem nakatunuid kui samaväärse suurusega linnas Tartus. Ma ei näe, et leevendus kohe tuleks.

Kanal2 uurib, mille arvele panna suur nakatunute arv. Lanno ütles, et keskmist arvu saab võrrelda möödunud nädalaga ja on näha, et nakatumine tõuseb ja pole langustrendis, kuna positiivsete arv tõuseb.

Kiik lisas, et tegemist pole suvaotsusega, see on läbimõeldud ja proovitud. "Eestis on vaktsineerimisõigusega 4460 meditsiinitöötajat. Eestis on arvestatav ressurss inimesi, kes saavad iga nädal inimesi vaktsineerida."

Dr Vallikivi lisas, et see oleks mõttetu risk.

Küsimus Delfist - kas sarnaselt gripivaktsineerimisega saab koroonavaktsiini tulevikus teha apteekides? Kiik: Seda teha läbi apteekide oleks arusaamatu, keerulisem, sest seal pole sellist ligipääsu terviseandmetele.

Jaani: Kiputakse joobes peaga rooli istuma, seal saavad sõbrad ja lähedased aidata seda ära hoida. Kiire kõne 112-le aitab ja nad on valmis kiiresti reageerima.

Jaani: Kahjuks peab rääkima lähisuhtevägivallast ja liiklusohutusest. Eelnevad aastad on näidanud, et aastavahetusel saame rohkem lähisuhtevägivallale viitavaid teateid. Üleskutse, et kui kuulete midagi naabrite juures, kõvemat häält või karjeid, siis 112 alati aitab. Tuleb kindlasti helistada, mitte mõelda, et äkki pole nii hull. Iga väiksem viide tuleb teada anda 112-le. Sama puudutab liiklusturvalisust.

Jaani kiitis, et inimesed kannavad suuremas osas kaubanduskeskustes maske. "Kiidan ettevõtjaid ja inimesi."

Jaani: Meie oleme ka kohal, saame inimestele selgitada, et hoidke teistest distantsi ja nii edasi. Usun, et inimesed saavad ise palju ära teha. Kiidan ettevõtjaid, olgu need spaad, jõusaalid, restoranid - ettevõtjad on neist piirangutest kinni pidanud.

Jaani: Aastavahetusel kipub meil ohutus koos alkoholiga ära ununema. Nautigem ilutulestikke turvaliselt igas mõttes, hoiame ära ka nakatumise.

Jaani: Kui räägime Tallinnast, siis on siin tihe koostöö mupoga, eelkõige sellistes kohtades, kus Tallinnas on toimumas ilutulestik. Üleskutse muidugi ka see, et ilutulestikku saab vaadata koduaknast. Väljas tuleb olla vaid oma seltskonnaga, teistega mitte kokku puutuda.

Jaani: Põhiline eesmärk ennetavas vaates kõnelda perevägivallast, joobes juhtimisest, liiklusohutusest. Sel aastal on fookus ka nakkusohu ennetustööl, et rääkida, kuidas vältida nakatumist.

Kristian Jaani, PPA: Meil on 100% rohkem patrulle väljas. Harjumaal on 60 patrulli, mis on aastavahetusel nõus kohe appi minema.

Vallikivi annab Mesilasemärgi Tanel Kiigele. See on Eesti perearstide seltsi tunnustus inimesele, kes lähevad oma töös sügavuti ja pingutavad rohkem, kui neilt oodatakse. Vallikivi tõi Kiige teenena välja näiteks sõeluuringute võimaldamise mittekindlustatud inimestele.

Vallikivi: Meie loodame väga vaktsiini peale.

Vallikivi: 250 korda tõenäolisem on sattuda liiklusõnnetusse kui saada vaktsiinist kõrvalmõju.

Vallikivi: Vaktsineerimine on elukestva õppe osa, saame üheskoos kenasti hakkama. See, et vaktsineerimisjärgselt on olnud peamine kõrvaltunne eufooria, kergendus ja rõõm, see on suur julgustus soovitada seda ka oma patsientidele.

Vallikivi: Esimesed katsed on välja toonud väiksed logistilised kitsaskohad, millest suurem osa on tänaseks likvideeritud. Üksteise vaktsineerimine annab meile hea pinnase riskigrupi vaktsineerimiseks. Tegelikult meilt on palju küsitud, et äkki te ei saa hakkama. See ei ole meie jaoks mitte midagi uut, kutsuda kohale need samad inimesed. Meil on praeguseks 15 aastat töötanud perearsti kvaliteedisüsteem, kus kutsume niigi riskigrupi vaktsineerimisele.

Dr Le Vallikivi: Tänased numbrid olid tõesti väga hirmuäratavad. Ma ei saa küll öelda selle protsessi (vaktsineerimise) kohta loid. Pühapäeval vaktsineerisime esimesed meedikud. Tänase päevaga vaktsineerime kolm neljandikku ühest keskusest, homme veel ühe keskuse.

Kiik: Meie soov on anda ettevõtjatele kindlustunne, et selline toetuspakett tuleb. Detailid töötab töötukassa välja.

Kiik ütles, et läheb tööministri rolli, sest töötukassa tegi neile ettepaneku kompenseerida tööjõukulud neile, kes piirangute tõttu ei saa tegutseda. 23 miljonit eurot makstakse neile sektoritele, mis kannatavad piirangute tõttu.

Tanel Kiik kõneles, et paartuhat meditsiinitöötajat koolitati vähem kui nädala jooksul välja, et nad saaksid vaktsineerida. "Koolitatakse täna, homme, aastavahetusel, uuel aastal. Kriitika, et nad aeglaselt vaktsineerivad, on minu hinnangul... Ei ole põhjendatud ja ei ole ilus."

Kiik: 25. detsembril koolitati juba meditsiinitöötajaid Pfizeri vaktsiini käitlema ja kasutama.

Kiik: Rääkides vaktsineerimise tempost... Saan aru murest, et vaktsiinid ei saabu piisavalt kiiresti, aga inimesi vaktsineerivad tervishoiutöötajad ja nad teevad seda mõistlikus ja turvalises tempos.

Kiik ütles, et Eesti teeb koostööd naaberriikide ja Euroopa Liiduga, et saada võimalikult kiiresti veelgi enam vaktsiine.

Kiik: Meil pole mõtet osta vaktsiine sügisesse, kus meil on põhilepingute järgi tulemas juba doose.

Kiik kõneleb, et poleks olnud võimalik igal riigil rääkida kõikide vaktsiinipakkujatega. "Meie huvi saada vaktsiine on läbi koostöö, läbi Euroopa Liidu."

Kiik kõneleb Euroopa Liidu ühishangetest, mida on mõned opositsioonipoliitikud kritiseerinud, tuues välja, et Eesti oleks võinud ka ise otselepingud sõlmida.

Kiik: See debatt, et valitsus tegi kehva kava, ma pole ühtegi sisulist kriitikat näinud, ainult loosungeid. Milline kava oleks pidanud olema, keegi ei ütle. Tervisevaldkonna eksperdid on kava kokku pannud ja kui kellelgi on parem immuniseerimisplaan, tuleb see muidugi esitada.

Kiik kõneleb vaktsineerimisest. Ta palub opositsioonierakondadel vaktsineerimist mitte politiseerida . "Vaktsiinikava on koostatud terviseekspertide poolt," lisab Kiik.

Kiik ütles, et haiglaravi suudetakse toimimas hoida 300–400 koroonahaigega. Praegu on haiglates üle 400 koroonahaige.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: "Loodame, et 2-3 nädala jooksul pöörab nakkuskõver alla."

Lanno avaldab lootust, et aasta lõpuks on vaktsineeritud üle poole Eesti elanikest.

Lannol on ka häid uudiseid. Ta ütles, et üle 200 000 inimest on Hoia rakenduse alla tõmmanud.

Reoveeuuringu järgi on Ida-Virumaal nakatumisnäitaja seni väga suur, samuti Kärdlas ja Tartus.

Lanno nentis, et surmajuhtude arv suureneb ning tulebki just eakate seast. "Viimasel nädalal suri 32, eelmisel 28 inimest."

Lanno kõneles teadusnõukoguga kohtumisest. "Uusaasta peaks mööduma 500 haigega haiglas."

Lanno: Viimasel ajal on tulnud juurde palju hoolekandeasutusi, kus on nakkus sees, kus teeme laustestimist, kust leiame väga suure kolde. Reeglina on need kolded 30+ ja rohkem. See on üks koht, kus tahaks juhtida omaste ja omanike tähelepanu, et infektsiooni reeglid, mis terviseamet on välja mõelnud, need pole ainult paberile mõeldud.

Lanno: Tegime ülevaate sissetoodud juhtude kohta. See on 2,8 protsenti, olulisel määral suurenenud pole. Sisse tuuakse Venemaalt, Soomest, Suurbritanniast ja Rootsist.

Lanno sõnutsi on näha haigete kasvu 30-39 ja 60-69 vanusegruppides. Lanno oletas, et seda on mõjutanud perekondlikud koosviibimised.

Lanno: Kui vaadata haigestumise vanuselist jaotust viimase 2 nädala jooksul, siis kõige suurem muutus on vanusegrupis 10-19. Kurvaks teeb see, et on tõusnud 80+ grupp.

Lanno ütles, et suur nakatumise arv tuli varasematest testidest. 661 on 29. detsembrist ja üle 300 testi 28. detsembrist.

Lanno ütles, et haigeid on riigis üle 7000. "Testide arv on see, mis seda üles korjab. Nagu isegi olete aru saanud, siis viimased 4 päeva on olnud väga tugevas pühade meeleolus ja arvud on olnud mõnevõrra väiksemad."

Kõneleb terviseameti juht Üllar Lanno. "Tänane nakatumise number on meil suhteliselt kõrge," nentis ta ja lubas hiljem detailsemalt arvu avada. "Meil üle Eesti on ulatuslik levik ja haigestumise intensiivsus on kõrge. Kõrge on just Põhja-Eestis pealinna ümbruses, taas on intensiivsemaks läinud Ida-Virumaa, juurde on tulnud Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Järvamaa."

